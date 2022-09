Économisez gros sur les téléviseurs, écouteurs et plus encore neufs et d’occasion lors de la vente technique d’un jour de Woot

A la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil ? Qu’en est-il d’un écran intelligent à prix réduit ? Ou peut-être êtes-vous à la recherche d’une barre de son pour améliorer le son de votre téléviseur ? Eh bien, en ce moment chez Woot, vous pouvez trouver tout cela, et bien plus encore, en vente à moindre coût. Aujourd’hui seulement, Woot offre des réductions sur un assortiment aléatoire d’appareils et de gadgets, y compris une rare chance d’économiser sur un Xbox Series S de nouvelle génération — lors de sa vente d’une journée “Tech Stuff You Need”. Toutes les offres expirent à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Vous trouverez toutes sortes d’offres intéressantes à acheter dès maintenant chez Woot, mais une bonne affaire que vous ne voudrez pas manquer est une en vente pour seulement 260 $. La Xbox Series S fait partie de la dernière génération de systèmes de jeu de Microsoft et, comme la plupart des consoles de nouvelle génération, les remises sont assez difficiles à obtenir. Ce modèle a été reconditionné directement par Microsoft, et cet ensemble vous permet d’économiser 120 $ par rapport aux achats neufs.

Et bien sûr, il y en a beaucoup plus en vente aussi. Si vous espérez acheter un nouveau téléviseur pour accompagner votre nouvelle Xbox Series S, vous pouvez économiser 1 998 $ sur ce superbe 4K 85 pouces , faisant baisser le prix à 3 000 $. Ou associez-le à ce 145 $ qui est de 135 $ de rabais en ce moment, pour un son immersif de qualité cinéma directement dans votre salon.

Il existe également des tonnes d’offres sur les gadgets et appareils ménagers pratiques. Vous pouvez récupérer une pièce d’occasion écran intelligent pour seulement 70 $, économisant 160 $. Ou prenez un pour seulement 10 $, plus de 50 $ de rabais sur le prix habituel. De plus, il y a des tonnes d’offres sur , , et plus pour que vous puissiez vous approvisionner à moindre coût.