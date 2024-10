Économisez gros sur les ordinateurs portables, iPads, ordinateurs de bureau et plus encore lors de la vente flash de Best Buy

Alors que les Prime Big Deal Days pourraient être la principale attraction pour les chercheurs de bonnes affaires ce mois-ci, Best Buy n’est pas du genre à manquer le plaisir. Rendez-vous chez le détaillant dès maintenant et vous pourrez profiter d’une vente flash de 48 heures qui réduit les prix sur les ordinateurs portables, les iPads, les téléviseurs et plus encore. Toutes les offres disparaissent mercredi soir, vous devrez donc agir vite pour obtenir les meilleures réductions.

Vente flash de 48 heures de Best Buy

Découvrez les meilleures offres dans ces catégories :

MacBook Air 13 pouces

Un certain nombre d’excellents MacBook et iPad sont en vente actuellement, y compris le MacBook Air 13 pouces au prix de 849 $ (au lieu de 1 099 $). Equipé de la puce M3, de 8 Go de mémoire et de 256 Go de SSD, difficile de laisser passer ce nouveau prix bas. Il bénéficie également d’une autonomie impressionnante de 18 heures et d’un faible poids de seulement 2,7 livres, ce qui en fait un excellent compagnon de voyage.

Pour quelque chose de mieux pour les jeux, vous trouverez l’ASUS TUF Gaming A16 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go de RAM, 512 Go SSD) pour 720 $ (au lieu de 1 100 $). Outre d’excellentes spécifications, il vous offre un design discret, un peu plus élégant que celui que l’on trouve habituellement sur les ordinateurs portables de jeu et prend en charge des taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Vous préférez un ordinateur de jeu ? Ne cherchez pas plus loin que l’ordinateur de bureau de jeu HP Omen 40L. Cette plate-forme robuste comprend un Ryzen 7 7700, 32 Go de RAM, 1 To de SSD et le puissant RTX 4070 Super, vous ne devriez donc avoir aucun problème à exécuter les titres les plus populaires d’aujourd’hui. Mieux encore, il est désormais coté à 1 600 $ (au lieu de 1 850 $).

D’autres offres intéressantes incluent les AirPods Max à 400 $ (au lieu de 550 $), le téléviseur intelligent TCL 55 pouces de classe Q7 QLED 4K à 419 $ (au lieu de 600 $) et le Lenovo Ideapad 1 14 pouces économique (Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM). , SSD de 128 Go) pour 130 $ (au lieu de 250 $).

De nombreux autres appareils électroniques sont en vente et vous trouverez toutes les meilleures offres ci-dessous.

Meilleures offres chez Best Buy

MacBook et iPad

Ordinateurs portables

Lenovo Ideapad 1i 15,6 pouces (Intel 12e génération i3, 8 Go de RAM, 256 Go SSD) – 260 $ ($ 500 )

) Lenovo Ideapad 1 14 pouces (Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM, 128 Go de SSD) – 130 $ ($ 250 )

) Ordinateur portable HP 15,6 pouces (Ryzen 5, 8 Go de RAM, 512 Go SSD) – 320 $ ($ 580 )

) HP Envy 2-en-1 16 pouces (Intel Core Ultra 7, 16 Go de RAM, 1 To SSD) – 680 $ ($ 1 100 )

) ASUS TUF Gaming A16 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD) – 720 $ ($ 1 100 )

Téléviseurs et moniteurs

Ordinateurs de bureau et consoles de jeux

iBuyPower Y60 (Intel Core i9 13900KF, RTX 4070, 32 Go de RAM, 1 To SSD) – 1 500 $ ($ 2 000 )

) HP Omen 40L (Ryzen 7 7700, RTX 4070 Super, 32 Go de RAM, 1 To SSD) – 1 600 $ ($ 1 850 )

) Alienware Aurora R16 (Intel Core i7 14700KF, RTX 4070 Super, 32 Go de RAM, 1 To SSD) – 1 800 $ ($ 2 200 )

) Xbox Series X – 450 $ ($ 500 )

Casques et écouteurs