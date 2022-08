Économisez gros sur les montres Samsung Galaxy remises à neuf avec des prix à partir de 50 $

UN montre intelligente est un portable qui peut ajouter de la commodité à votre vie quotidienne. Il peut suivre votre forme physique, vérifier l’heure et envoyer des notifications.

En ce moment, vous pouvez accrocher le reconditionné en usine pour aussi peu que 50 $. Ces offres expirent ce soir et certains modèles sont déjà épuisés, nous vous conseillons donc de passer votre commande dès que possible si vous voyez un modèle que vous souhaitez.

La Montre Samsung Galaxy 4 est l’une de nos montres intelligentes préférées, mais avec la sortie imminente de la Montre Galaxy 5 – qui est livré avec une batterie plus grosse, une conception plus durable et des fonctionnalités supplémentaires – il vient d’être détrôné. Cependant, toutes ces avancées peuvent être coûteuses. Si vous ne voulez pas perdre beaucoup d’argent sur le dernier modèle, Woot propose d’excellentes montres intelligentes Galaxy plus anciennes qui peuvent vous offrir de nombreuses fonctionnalités intéressantes à une fraction du prix.

La Galaxy Watch Active 2 est une excellente option qui est “une meilleure valeur que la Montre Galaxy 3” selon notre examen et a remporté un prix Editors ‘Choice. Il possède la connectivité qui rend les montres intelligentes si pratiques, comme la possibilité d’envoyer des SMS et d’appeler depuis votre poignet, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme que la plupart des gens attendent de leurs appareils portables, y compris un électrocardiogramme approuvé par la FDA pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang, la détection des chutes, le suivi du sommeil et plus encore.

La modèle en or rose est disponible pour 70 $ en ce moment, tandis que le en argent ne coûte que 20 $ de plus, ce qui vous donne plus de liberté pour vous déplacer sans avoir à transporter votre téléphone avec vous. Cependant, si vous voulez un écran plus grand, le modèle est disponible en plusieurs couleurs pour 80 $ et le est disponible pour 90 $.

Si vous recherchez simplement les bases et que vous voulez être aussi économe que possible, vous pouvez également saisir la première itération du pour 60 $ ou décrochez une première génération pour aussi peu que 50 $ – mais gardez à l’esprit que ces appareils manquent de certaines des fonctionnalités des modèles les plus mis à jour.

Selon Woot, un produit reconditionné en usine a été inspecté et remis en parfait état de fonctionnement. Il peut y avoir des imperfections cosmétiques, car ces produits usagés peuvent présenter une légère usure, mais ils fonctionneront bien, vous donnant la possibilité d’économiser sur une smartwatch si vous êtes soucieux de votre budget.

Gardez à l’esprit, cependant, que ces modèles ne sont plus garantis pour recevoir des mises à jour de sécurité à l’avenir. Cependant, toutes les montres de cette vente sont couvertes par une garantie Samsung de 90 jours afin que vous puissiez avoir l’esprit tranquille quant à votre achat.

