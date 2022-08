Économisez gros sur les meubles de patio et la décoration lors de la vente d’été de Target

L’été touche à sa fin et pour conclure la saison, Target propose des offres exceptionnelles sur une vaste sélection de meubles de patio. Bien qu’il ne soit peut-être pas très utilisé cette année, c’est l’occasion de saisir des tonnes de nouveaux décors extérieurs pour la saison prochaine avec un rabais énorme. Ces offres sont disponibles toute la semaine et expirent le 5 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces réductions.

Il y a des tonnes de meubles, d’accessoires et plus encore à prix réduits, donc que vous recherchiez quelque chose de grand ou de petit, vous êtes sûr de le trouver moins cher lors de cette vente. Si vous refaites complètement votre terrasse et que vous voulez un tout nouvel ensemble de meubles assorti, vous pouvez choisir ceci qui comprend une causeuse, deux chaises et une table basse, pour seulement 464 $, plus de 600 $ de rabais sur le prix habituel. Ou vous économisez 100 $ sur ce du Studio McGee. Il est résistant aux intempéries et à 50 pouces de large, il vous offre beaucoup d’espace pour vous blottir avec un livre ou une tasse de café. Et vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines d’euros pour donner un nouveau look à votre terrasse. Un nouveau tapis peut faire une grande différence, et vous en trouverez beaucoup, comme ce vibrant 78 $ en vente pour moins cher en ce moment.