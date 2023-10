Économisez gros sur les Mac M1 et M2 neufs et remis à neuf à partir de seulement 280 $

L’achat d’un MacBook ne coûte pas nécessairement des milliers de dollars, surtout si vous êtes prêt à le remettre à neuf ou à choisir un produit en boîte ouverte. À l’heure actuelle, Woot propose des options pour les deux et des prix commencez à un minimum de 280 $.

Le modèle le moins cher disponible dans le cadre de cette offre est un MacBook Air 13 pouces 2017 avec un prix de départ de 280 $. Vous cherchez quelque chose de plus puissant ? Un MacBook Pro 16 pouces reconditionné avec une puce M1 Max commence à 2 000 $. Il existe également beaucoup plus d’options entre ces deux-là, alors assurez-vous de vérifier ce qui est proposé avant de passer une commande.

Si vous cherchez à maximiser la taille de votre écran et que vous voulez une centrale capable de gérer à peu près tout ce que vous lui lancez sans passer par M1 Max, le MacBook Pro 2021 est une option solide. Il dispose d’un écran de 16,2 pouces et d’une puce Apple M1 Pro, ainsi que de ports supplémentaires comme HDMI 2.0 et un lecteur de carte SD. Il est disponible à partir de 1 350 $ avec une variété de configurations parmi lesquelles choisir pour répondre à vos besoins.

Avec autant d’options différentes, il y aura certainement un ordinateur portable bon marché pour tout le monde. Assurez-vous simplement de garder à l’esprit que nous ne savons pas combien de temps ces prix vont durer, d’autant plus que les stocks sont limités.

Assurez-vous de noter l’état de la machine que vous achetez, avec diverses options disponibles dans la vente d’aujourd’hui. Et vérifiez Le guide de Woot aux termes qu’il utilise pour ses différents produits remis à neuf et en boîte ouverte afin que vous sachiez exactement à quoi vous attendre.