Économisez gros sur les lentilles de contact de Warby Parker, ContactsDirect et plus encore

Les lunettes sont excellentes mais parfois elles ne sont pas idéales. Les jours où vous souhaitez avoir un peu de fantaisie ou si vous préférez simplement abandonner les lunettes, les lentilles de contact sont généralement une option pratique. Et dès maintenant, vous pouvez vous approvisionner en autant de boîtes que nécessaire à un tarif réduit. Plusieurs marques de premier plan proposent actuellement des soldes et des réductions sur les verres correcteurs, notamment Parker Warby, EZContacts et ContactsDirect, qui figurent tous sur notre liste des meilleurs fournisseurs de contacts en ligne. Alors qu’est-ce que tu attends?

Scout par Warby Parker Warby Parker est connu pour ses montures tendance et élégantes, mais ils proposent également des lentilles de contact. Commander en ligne est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de saisir les détails de votre prescription, de choisir vos lentilles et vous êtes prêt à partir. Si vous commandez maintenant, vous bénéficierez d’une réduction de 20 $ sur votre première commande de lentilles de contact ainsi que d’un crédit de 50 $ pour votre prochain achat de lunettes avec un plan d’approvisionnement annuel. Et pour couronner le tout, vous bénéficierez également d’un retour gratuit, juste au cas où vous auriez besoin de retourner ou de modifier votre commande.

Thomas Trutschel ContactsDirect offre 20 % de réduction sur toutes les commandes ainsi que la livraison gratuite si vous utilisez le code MYLENSES lors du paiement. ContactsDirect propose une grande variété de marques et de types de contacts. Il existe même des lentilles spécialisées telles que des lentilles toriques, colorées, multifocales et jetables journalières.

1-800 personnes-ressources Si vous achetez souvent des contacts, envisagez de vous inscrire au plan d’abonnement 1-800 Contacts. Avec un abonnement, vous bénéficierez de 5 % de réduction sur toutes les commandes. Vous pouvez également choisir votre fréquence de livraison et vous avez le choix entre une gamme de marques. De plus, s’il s’agit de votre première commande, vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20 %.

Punyaporn Phuangmala / EyeEm EZ Contacts a tout ce dont vous avez besoin pour vos yeux, y compris des lunettes de soleil et des lecteurs. Mais aujourd’hui, nous nous concentrons sur les lentilles de contact du site. EZ Contacts stocke les Eiyan Lens Monthlies, qui sont actuellement en vente à 43 % de réduction. Vous pouvez également bénéficier de 10 % de réduction supplémentaire sur votre commande avec le code CNET10.

Vous recherchez plus de réductions ? CNET propose les meilleures offres de codes promotionnels de Parker Warby, Contacts EZ, ContactsDirect, et plus. Toutes les offres sont mises à jour et vérifiées quotidiennement.

Bienvenue à Coupons CNET, le premier arrêt avant de faire vos achats, proposant une multitude d’offres et de réductions des meilleurs détaillants en ligne. Rendez-vous simplement sur notre page de coupons et saisissez votre magasin ou vos marques préférés pour trouver toutes les offres disponibles pour la semaine.