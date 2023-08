Économisez gros sur les coques de téléphone de Bellroy, Casetify et autres

L’iPhone 15 pourrait être commercialisé dans moins d’un mois. Mais pour ceux qui cherchent à protéger leurs smartphones actuels, un étui est indispensable. Une chute accidentelle peut entraîner une fissure de l’écran et sa réparation peut parfois coûter presque autant que l’appareil lui-même. Pourquoi ne pas vous épargner des tracas ? Il existe d’innombrables coques sur le marché pour s’adapter à tous les styles et à tous les budgets, et certaines de nos marques préférées offrent actuellement des remises décentes sur les best-sellers.

Bellroy, qui fabrique l’un de nos sacs de voyage préférés, propose également des étuis et accessoires pour téléphones haut de gamme à des prix abordables. Et si vous cherchez à investir dans une nouvelle coque pour votre téléphone, vous pouvez dès maintenant obtenir jusqu’à 50 % de réduction. L’une des offres les plus impressionnantes du site est l’étui pour iPhone en cuir à 3 cartes, qui coûte régulièrement près de 80 $, mais est actuellement en vente pour seulement 45 $. L’étui est disponible en cinq couleurs, peut contenir plusieurs cartes et bénéficie d’une garantie de trois ans.

Casetifier En matière de coques de téléphone colorées et uniques, Casetify se hisse au sommet. Dès maintenant, vous pouvez économiser 10 % sur votre commande en utilisant le code BONJOUR10. Ainsi, que vous cherchiez à vous procurer l’un des best-sellers du site comme Color Cloud : A New Thing Is On The Way, ou à faire preuve de créativité et à créer votre propre chef-d’œuvre, le ciel est la limite ici. La livraison est également gratuite pour les commandes de plus de 35 $.

Sarah Tew/CNET Certaines coques de téléphone apportent du style et d’autres offrent une protection, mais une coque Otterbox fait les deux. Les étuis Otterbox offrent une protection robuste tout en gardant votre téléphone élégant et stylé. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 10 % de réduction sur votre commande avec le code LOUTRE10. Si vous êtes un utilisateur Pixel, le Defender est une option fantastique et vous pouvez économiser 6,50 $.

Case-Mate est une autre excellente option pour trouver la coque parfaite pour votre téléphone. Et vous pouvez actuellement bénéficier de 30 % de réduction sur la plupart des sites avec le code BTS30. Si vous possédez un Galaxy Z Flip 5, la coque transparente et résistante mérite certainement d’être envisagée. Grâce à son design transparent, vous pourrez admirer votre téléphone tout en le protégeant des chutes, jusqu’à 12 pieds. Il existe également une technologie anti-rayures et tous les étuis sont garantis à vie.

Vous recherchez plus de réductions ? CNET propose les meilleures offres de codes promotionnels de Casemate, Bellroy, Boîte à loutre et plus. Et toutes les offres mises à jour et vérifiées quotidiennement.

