Économisez gros sur les bijoux qu’elle veut vraiment pour la Saint-Valentin – Hollywood Life

Les gars, nous savons qu’il peut être difficile de trouver les bijoux parfaits pour cette personne spéciale. Vous pensez peut-être “Est-ce qu’elle aimera ça?” assez souvent pendant que vous magasinez. Ou peut-être avez-vous déjà eu de la malchance avec votre dernier cadeau. Mais n’ayez crainte, nous avons ce qu’il vous faut !

En cette Saint-Valentin, montrez à votre être cher que vous tenez vraiment à lui en lui offrant un bijou qu’il en fait aimer. Nous avons fait le travail pour vous et compilé les meilleures offres sur les boucles d’oreilles classiques et les magnifiques colliers avant la Saint-Valentin afin que vous soyez sûr de trouver le cadeau parfait pour votre chéri à un prix imbattable.

Collier pendentif mon amour Kate Spade: 44,99 $ (au lieu de 58,00 $)

Il est difficile de détourner le regard de ce pendentif en forme de cœur élégant et délicat. Son style et sa chaîne dorée le rendent parfait pour toutes les occasions, même au quotidien. Il est fabriqué à partir de métal plaqué et de zircone cubique, et le charmant pendentif est parfait pour les vacances les plus affectueuses de cette année.

Boucles d’oreilles Kate Spade Square Huggies: 38,00 $

Ces petites boucles d’oreilles magnifiques ne manqueront pas d’impressionner celle que vous aimez. Ils sont disponibles en quatre styles magnifiques, y compris des paillettes transparentes, noir de jais, multicolores ou rouges. Peu importe la couleur que vous choisissez, votre femme adorera les porter.

Collier de perles de coquillage blanc Pavoi: 24,95 $

Découvrez la combinaison parfaite de qualité, de durabilité et d’abordabilité avec cet élégant collier de perles : il est doté d’un fermoir en argent sterling plaqué rhodium qui est presque parfaitement rond et a une surface très brillante et sans défaut.

Pavoi Créoles épaisses en or 14 carats: 36,95 $ (au lieu de 41,76 $)

Ces magnifiques boucles d’oreilles économiques sont parfaites pour un usage quotidien. Ils sont légers, hypoallergéniques, bénéficient d’une garantie de 90 jours et sont fabriqués de manière durable avec des matériaux 100 % recyclés.

Collier pendentif Kendra Scott Elisa: 55,00 $

Ce magnifique collier apporte une élégance intemporelle à n’importe quelle tenue grâce à son design délicat et délicat, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien. Avec plus de 20 styles et couleurs au choix, vous êtes sûr d’en trouver un (ou plusieurs !) que votre bien-aimé chérira.

Collier pendentif carte de tarot du zodiaque: 10,99 $

Si votre être cher vit son signe du zodiaque avec fierté, alors ce collier est le cadeau parfait. Le collier signe du zodiaque unique et exquis présente une magnifique finition imperméable et non ternissante qui durera pendant des années.

