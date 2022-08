Économisez gros sur le tensiomètre et les balances intelligentes Withings

C’est retour à l’école saison, et pour beaucoup d’entre nous, un changement de temps s’accompagne de plus de temps passé à l’intérieur et moins de temps à être actif. Si votre santé est une priorité pour vous, vous pouvez utiliser des outils pour suivre votre poids, votre tension artérielle et d’autres paramètres afin d’obtenir un aperçu de votre bien-être général et de voir vos progrès au fil du temps.

Withings a un certain nombre d’appareils qui peuvent aider, et en ce moment Amazon a démarqué le Body and Body Plus de l’entreprise balances intelligentes et tensiomètre intelligent.

Si vous avez besoin de suivre votre tension artérielle, cet appareil approuvé par la FDA par Withings est une excellente option. Il mesure à la fois les lectures systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque, puis affiche vos résultats directement sur l’écran du moniteur, et un voyant lumineux à code couleur donne un retour immédiat sur vos chiffres.

Les données se synchronisent également automatiquement avec l’application Health Mate (et Apple Health, si vous le souhaitez). Vous pouvez même envoyer vos rapports par e-mail depuis l’application à votre fournisseur de soins de santé si vous utilisez iOS. Il s’enroule également facilement pour que vous puissiez l’emporter partout avec vous, et la batterie dure jusqu’à six mois avec une seule charge. C’est 20% de réduction en ce moment, ce qui signifie que vous ne paierez que 80 $ pour un moniteur pratique qui peut conserver toutes vos données stockées au même endroit.

L’avancé par Withings répertorie pour 100 $, mais il est actuellement disponible pour seulement 79 $. Il surveille votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle et d’eau, vos muscles et votre masse osseuse et plus encore pour garder une évaluation précise de vos progrès. Il prend en charge jusqu’à huit utilisateurs. Leurs données apparaîtront automatiquement dans l’application Health Mate et pourront être synchronisées avec plus de 100 meilleures applications de santé et de fitness, notamment Apple Health, Fitbit, Google Fit et MyFitnessPal.

Il dispose également de diverses fonctions pour toutes les étapes de la vie, notamment un suivi de la grossesse et un mode bébé pour vous aider à suivre les plus jeunes membres de la famille au fur et à mesure qu’ils grandissent. Il existe également des fonctionnalités qui vous permettent de définir des objectifs de poids et de gérer votre budget calorique quotidien. J’ai finalement attrapé une de ces balances pour moi pendant Premier jour, et une fois associé à l’application, il est facile à utiliser et suit vos données sans effort réel. Vous pouvez même saisir des données manuellement ou apporter des corrections. Et il fournit également des graphiques simples à lire sur une chronologie.

Mais si ce prix est un peu élevé, pensez au Withings d’origine . Il est actuellement réduit à 50 $ et est livré avec certaines des mêmes fonctionnalités, comme la synchronisation avec d’autres applications de santé et la prise en charge jusqu’à huit utilisateurs, mais les mesures n’incluent pas une analyse complète de la composition corporelle, se concentrant uniquement sur le poids et l’IMC. C’est encore beaucoup de données et c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin pour votre aptitude périple.

Lire la suite: Comment s’entraîner à la maison : conseils, équipement et où trouver des exercices