Économisez gros sur le Dell Vostro 5620 ce Black Friday et marquez le double de points avec Dell Rewards

Le Black Friday est généralement le moment idéal pour acheter un nouvel ordinateur portable, et c’est certainement vrai en 2022.

Dell propose des remises sur sa vaste gamme, mais vous aurez du mal à battre les énormes économies disponibles sur le Vostro 5620. Le modèle Core i7 est déjà tombé à 1 078,80 £ contre 1 660 £ habituels dans le Royaume-Uni, mais en saisissant le code « Vostro0016 » à la caisse, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 16 %.

À seulement 910,80 £, c’est une économie incroyable de 749,20 £ ou 45 % de réduction sur le RRP. Si vous avez besoin d’un excellent ordinateur portable professionnel ou d’un appareil fiable pour le travail, vous ne voudrez pas manquer cette offre.

Obtenez 45 % de réduction sur le Dell Vostro 5620 maintenant

Le modèle en question combine cela 12eProcesseur Intel Core i7 de dernière génération avec carte graphique intégrée Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Vous pouvez vous attendre à d’excellentes performances, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation personnelle ou professionnelle.

Le point culminant est sans aucun doute cet écran de 16 pouces, qui se connecte à une résolution Full HD (1920 × 1080) pour des visuels clairs et nets. Il prend également en charge la technologie Dell ComfortView, qui réduit la quantité de lumière bleue émise pour rendre l’écran plus agréable pour les yeux.

Dans les limites minces, il y a encore de la place pour une webcam 1080p, qui peut capturer des séquences de haute qualité à 30 ips. Les deux micros en font une excellente option pour les appels vidéo, que vous utilisiez Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou autre chose.

Pour alimenter ces expériences, le Vostro 5620 est équipé d’une batterie de 54 Wh. Vous pouvez vous attendre à une autonomie d’une journée, Dell citant plus de 10 heures de navigation sur le Web ou plus de sept heures de lecture vidéo. Une fois que la batterie commence à s’épuiser, un adaptateur de 65 W inclus dans la boîte vous permettra de vous remettre en marche en un rien de temps.

Il fonctionne avec un port d’alimentation traditionnel, mais le Vostro 5620 prend toujours en charge la norme de charge rapide Power Delivery via USB-C. Ce port est également compatible avec la technologie DisplayPort, vous permettant de vous connecter facilement à un moniteur externe. Mais il y a toujours une connexion HDMI pleine grandeur si vous préférez.

Ils sont rejoints par deux ports USB-A, une prise audio 3,5 mm et un lecteur de carte SD, répartis sur les deux côtés de l’appareil. Si vous recherchez une alternative au Wi-Fi 6 du Vostro 5620, il existe également un port Ethernet.

Dell a opté pour un clavier pleine taille et un pavé numérique séparé, le grand écran signifiant qu’il y a beaucoup de place pour les deux, à côté d’un trackpad de taille décente. Il ne se sentira certainement pas à l’étroit lorsque vous tapez ou naviguez avec le curseur.

La durabilité est également une priorité absolue, l’appareil répondant à la certification de qualité militaire (MIL-810H). Cela indique qu’il peut à la fois gérer des environnements extrêmes et faire face à l’usure d’une utilisation quotidienne.

Comme on peut s’y attendre d’un ordinateur portable professionnel, le Vostro 5620 exécute Windows 11 Pro prêt à l’emploi. Il offre la même expérience de base que Windows 11 Home, mais avec quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires que de nombreuses entreprises trouveront utiles, notamment le chiffrement, les machines virtuelles et divers outils de gestion.

En parlant de sécurité, le Vostro 5620 comprend un capteur d’empreintes digitales pour une connexion facile et un obturateur mécanique sur la webcam pour aider à garder votre vie privée sous contrôle. C’est le package complet pour la plupart des gens, et pour un temps limité, beaucoup plus facile sur le portefeuille avec ces grosses remises dans la vente Black Friday de Dell. Assurez-vous de profiter via le Site Web Dell avant qu’il ne soit trop tard.