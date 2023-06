Économisez gros sur la technologie et les accessoires Samsung chez Woot jusqu’à épuisement des stocks

Samsung fabrique une large gamme d’appareils, notamment des téléviseurs, des montres intelligentes, des téléphones, des tablettes et bien d’autres. La société fabrique une grande partie de notre technologie préférée à tous les niveaux, et si vous voulez économiser un peu d’argent sur votre prochain achat de technologie, Woot a une pléthore de technologies et d’accessoires de Samsung disponible à l’état neuf et remis à neuf avec des remises importantes. Ces offres sont disponibles jusqu’au 30 juin jusqu’à épuisement des stocks, mais certains articles ont déjà commencé à se vendre, nous vous suggérons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Besoin d’améliorer votre divertissement ? L’un de nos choix pour le meilleur téléviseur pour l’été 2023 est le téléviseur QLED Q60B de Samsung. C’est un téléviseur 4K solide et en ce moment Woot a modèles reconditionnés en usine disponible à partir de seulement 380 $, avec le 55 pouces disponible pour 540 $ ou le 65 pouces pour 720 $. Vous pouvez également investir dans le modèle 2022 du populaire Cadre TV pour se fondre dans l’art sur vos murs lorsque vous ne le regardez pas, à partir de 730 $.

Bien que le Galaxy S22 ne soit plus la série phare maintenant que la gamme S23 est arrivée, c’est toujours un téléphone solide pour de nombreuses personnes. Vous pouvez saisir de nouveaux déverrouillés Galaxy S22 et S22Plus modèles à partir de 498 $. Ou accrochez le plus grand S22 Ultra avec un écran de 6,8 pouces pour aussi peu que 628 $. Il est également déverrouillé et à l’état neuf.

Et si vous cherchez un portable Samsung, Woot a de nouveaux Montre connectée Samsung Galaxy 4 Classique modèles arborant un boîtier de 46 mm disponibles à l’état neuf avec une remise de 58 %, ce qui signifie que vous ne paierez que 180 $. Il dispose de nombreuses fonctionnalités de bien-être et de suivi des activités qui vous tiendront informé de votre état de santé général et suivront vos progrès. De plus, vous pourrez parler, envoyer des SMS, écouter de la musique et bien plus encore en déplacement lorsqu’il est associé à votre téléphone.

Vous pouvez également mettre à jour votre espace de bureau avec cette remise à neuf Moniteur incurvé de 27 pouces pour 100 $. Il dispose d’AMD FreeSync pour minimiser le bégaiement, ainsi que d’un mode économiseur d’œil pour réduire la fatigue oculaire et d’un réglage de luminosité automatique à économie d’énergie.

Vous pouvez trouver beaucoup d’autres technologies et accessoires, y compris Coque de téléphone et protecteurs d’écran à partir de seulement 4 $ chacun, alors assurez-vous de consulter toute la sélection de vente chez Woot.