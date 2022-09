Économisez gros sur la remise à neuf d’Amazon Kindle et Fire Tablets lors de cette vente Woot d’une journée

Amazon a dévoilé toutes sortes de nouveaux appareils à son Événement matériel 2022 plus tôt dans la semaine, y compris le nouveau Kindle Scribe, de nouveaux haut-parleurs intelligents Echo et de nouvelles caméras Ring. Et une nouvelle génération d’appareils signifie de grosses remises sur les anciens modèles. Aujourd’hui seulement, Woot propose une sélection d’anciens Kindles et tablettes Amazon Fire remis à neuf, ce qui vous permet d’économiser gros par rapport à l’achat de nouveaux. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, et certains modèles peuvent se vendre avant cette date, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

D’après Woo, les articles remis à neuf peuvent présenter de légers signes d’usure, mais ont été inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement. Toutes les tablettes en vente sont également couvertes par Garantie limitée de 90 jours d’Amazonau cas où vous rencontreriez des problèmes au cours des trois premiers mois.

Il existe une large gamme de tablettes disponibles, avec certains modèles d’aussi récemment que 2019. Le Kindle reste notre liseuse préférée du marché en 2022, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Si vous voulez le dernier modèle disponible à cette vente, vous pouvez saisir le avec 4 Go de stockage pour 30 $ – ou le modèle 8 Go pour 35 $. Ou pour 40 $, vous pouvez passer au , qui dispose d’un écran antireflet plus lumineux et de plus de stockage et est étanche jusqu’à deux mètres avec un indice IPX8. Et si vous êtes juste après l’option la plus abordable, vous pouvez choisir un pour seulement 20 $.

Et si vous voulez une tablette pour plus que la simple lecture de livres, vous trouverez également de nombreuses tablettes Fire disponibles à un prix avantageux. Le dernier modèle disponible est le , qui commence à seulement 50 $. Il dispose d’un écran Full HD de 10,1 pouces, de 2 Go ou de RAM, d’un processeur octa-core et d’une autonomie allant jusqu’à 12 heures. Il est parfait pour diffuser des émissions et des films, naviguer sur le Web et discuter en vidéo, grâce à la caméra frontale intégrée de 2 mégapixels. Si vous n’avez pas besoin du plus grand ou du plus récent, vous pouvez en prendre un légèrement plus ancien à partir de 2018 pour aussi peu que 15 $ ou un pour 35 $. Il existe également des tablettes Fire légèrement plus anciennes, mais elles coûtent presque le même prix que les modèles plus récents répertoriés ci-dessus. Nous vous recommandons donc de vous en tenir aux modèles 2018 ou 2019 si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix.