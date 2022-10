Économisez gros sur cet ensemble Switch OLED et Pokémon de nouvelle génération

La prochaine génération de Pokémon sortira sur Nintendo Switch dans un peu plus d’un mois le 18 novembre, et Amazon UK propose un excellent pack de précommande disponible pour les membres Prime avant le grand début.

Vous pouvez actuellement saisir soit Pokémon Écarlate ou Pokémon Violette avec la console haut de gamme, la Nintendo Switch (OLED), pour seulement 316,95 £ – contre près de 360 ​​£.

Obtenez Pokémon Scarlet ou ViolET AVEC LE SWITCH OLED POUR 316 £

Cet accord fait partie de Vente d’accès anticipé d’Amazon, vous devez donc vous inscrire à Amazon Prime pour profiter de cette offre. Amazon a un Essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres, et vous bénéficiez de nombreux autres avantages tels que la livraison gratuite, le streaming vidéo et plus encore.

Gardez à l’esprit que le lot sera livré le jour du lancement de Pokémon, le 18 novembre.

Les nouveaux jeux Pokémon offrent une expérience de monde ouvert similaire à celle vue dans Pokémon Legends : Arceus. Situés dans le pays d’inspiration espagnole de Paldea, ces jeux proposent trois nouveaux starters parmi lesquels les entraîneurs peuvent choisir : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly.

Mais ce n’est pas le seul pack Switch OLED disponible sur Amazon. Tu peux recevoir Légendes Pokémon : Arceus avec la console pour moins de 300 £la Collection Lego Harry Potter et OLED pour 291 £et le le tout nouveau Splatoon 3 avec le Switch pour 316 £.

Si vous souhaitez voir d’autres offres, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres Nintendo Switch – qui comprend également des offres groupées et des réductions sur la Nintendo Switch standard et la Switch Lite portable moins chère.

Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleures offres globales lors de la vente d’accès anticipé d’Amazon.