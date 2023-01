Économisez gros avec les téléviseurs LG C2 OLED remis à neuf – aujourd’hui seulement

Les téléviseurs OLED ont explosé en popularité grâce à leur qualité d’image supérieure, mais le coût d’un téléviseur doté d’un Écran OLED peut être prohibitif pour beaucoup d’entre nous. Si vous avez cherché du solide offres sur les téléviseurs OLED, consultez la vente d’une journée qui se déroule chez Woot. Vous pouvez acheter des modèles remis à neuf du téléviseur intelligent LG C2 Series Evo Gallery Edition OLED 4K, nommé l’un de nos meilleurs téléviseurs intelligents pour 2023, dans des tailles allant d’un humble 42 pouces à un énorme écran de 77 pouces avec des prix à partir de seulement 640 $. Cette vente expire ce soir – si elle ne se vend pas en premier – alors prenez-en une pendant que vous le pouvez si vous êtes ouvert à une rénovation.

Les écrans OLED sont composés de millions de sous-pixels OLED individuels qui émettent de la lumière et ont un meilleur contraste et des niveaux de noir par rapport aux autres types d’écrans de télévision. Ce téléviseur LG arbore plus d’un milliard de couleurs et comprend à la fois Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu’un mode Filmmaker et un mode Game Optimizer, afin que vous puissiez profiter d’une expérience cinématographique directement depuis votre canapé ou vous immerger dans un jeu de plusieurs heures. session sans avoir à vous soucier du décalage. Le panneau mince donne également au téléviseur un look élégant dans n’importe quelle pièce.

Il dispose également d’un support intégré pour Amazon Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay, HomeKit et plus encore, afin que vous puissiez contrôler votre téléviseur avec votre voix et vos appareils connectés. En ce qui concerne les modèles 2022, David Katzmaier de CNET a qualifié le téléviseur OLED LG C2 de meilleur téléviseur haut de gamme pour le prix – et c’est au prix fort ! Cependant, opter pour un modèle remis à neuf vous permet d’en marquer un pour encore moins. Le remis à neuf chez Woot est tombé à 2 129 $, ce qui vous permet d’économiser 568 $ sur le coût d’achat d’un . Mais même le plus petit modèle peut vous faire économiser 250 $ par rapport à l’achat . De plus, votre achat est également couvert par une garantie limitée Woot de 90 jours, juste au cas où.