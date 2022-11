Économisez GROS avec les offres du Black Friday de giffgaff

Les nouvelles technologies sont passionnantes et les smartphones deviennent de plus en plus intelligents chaque année, mais leur prix augmente également rapidement, en particulier au Royaume-Uni. Prenez l’iPhone par exemple : alors que l’iPhone 13 Pro avait un RRP de 949 £, l’iPhone 14 Pro grimpe jusqu’à 1 099 £, et c’est une histoire similaire sur le front Android également.

Avec la hausse des coûts, la technologie remise à neuf est plus populaire que jamais, et avec le Black Friday qui se rapproche de plus en plus, giffgaff du réseau mobile réalise des économies particulièrement impressionnantes sur sa collection de smartphones remis à neuf.

Vous pourriez penser qu’un téléphone remis à neuf est simplement un téléphone d’occasion fatigué, mais il y a bien plus que cela, en particulier chez giffgaff. Vous voyez, les rénovations giffgaff passent par un bilan de santé approfondi en 30 points pour vérifier que tout est en parfait état et fonctionne comme prévu, y compris un processus complet d’effacement des données et de déverrouillage.

L’état du téléphone est ensuite évalué de « Bon » à « Comme neuf ». Si un téléphone est marqué comme “Bon”, il peut avoir quelques entailles sur le corps ou l’écran, tandis qu’un téléphone classé comme “Comme neuf” est pratiquement identique à un tout nouveau modèle.

Il existe également une protection de garantie de 12 à 24 mois pour plus de tranquillité d’esprit, en fonction de l’état du téléphone que vous choisissez. C’est plus long que ce que proposent certains fabricants et magasins !

Avec tout cela à l’esprit, il ne devrait pas être aussi surprenant que les téléphones remis à neuf représentent la majorité des ventes de téléphones de giffgaff en 2022 – et c’est encore plus tentant avec les bonnes affaires du Black Friday.

Cela commence par le Galaxy S20+ 5G de Samsung, avec une remise de 40 £ sur son prix de remise à neuf régulier, ce qui ramène le coût à aussi peu que 259 £ en « bon » état. Ce n’est pas un mauvais prix pour un smartphone avec un superbe écran QHD + 120 Hz de 6,7 pouces, une configuration de triple caméra arrière capable comprenant un téléobjectif 12Mp large, 12Mp ultra large et 64Mp et une batterie de 4 500 mAh qui vous permettra de continuer toute la journée.

Remise de 40 £ appliquée au Samsung Galaxy S20 + 5G, le coût total de l’appareil était de 299 £, maintenant 259 £. Se termine le 6/12/2022. Des conditions s’appliquent, voir giffgaff.com/terms.

Mais qu’en est-il de ceux d’entre nous qui ne le font pas besoin la dernière et la meilleure technologie ? Le Samsung Galaxy S10 + est une option de remise à neuf tentante qui est passée de 199 £ à 169 £ dans le cadre de la vente du Black Friday de giffgaff, avec des fonctionnalités exceptionnelles comme un écran AMOLED de 6,4 pouces et une configuration à trois caméras. C’est en « bon » état, bien que l’alternative en « excellent » état ne soit pas beaucoup plus à 259£.

Remise de 30 £ appliquée au Samsung Galaxy S10+, le coût total de l’appareil était de 199 £, maintenant 169 £. Se termine le 6/12/2022. Des conditions s’appliquent, voir giffgaff.com/terms.

Si vous devez simplement avoir cette nouvelle expérience prête à l’emploi, giffgaff offre également une remise sur l’iPhone 12. Le smartphone haut de gamme bénéficie du superbe design angulaire d’Apple qui se marie parfaitement avec d’autres iPhones et iPads récents, avec Résistance à l’eau IP68. Ce n’est pas en reste non plus, arborant le chipset A14 d’Apple avec connectivité 5G, un superbe écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et une combinaison capable de deux caméras larges et ultra-larges de 12 Mp à l’arrière.

Lors de la vente du Black Friday, giffgaff offre 50 £ de réduction sur l’iPhone 12, ce qui ramène le prix à seulement 629 £ – et c’est moins cher que sur l’Apple Store.

Remise de 50 £ appliquée à l’iPhone 12, le coût total de l’appareil était de 679 £, maintenant 629 £. Se termine le 6/12/2022. Des conditions s’appliquent, voir giffgaff.com/terms.

Les offres remises à neuf tentantes de giffgaff ce Black Friday fournissent non seulement de l’argent supplémentaire dans la poche par rapport à l’achat de nouveaux, mais elles aident également à réduire les 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques jetés chaque année. C’est bon pour nous et pour la planète. Et, avec un processus de rénovation aussi rigoureux chez giffgaff, vous ne serez pas non plus déçu de la qualité proposée.

5G disponible dans certaines zones. Appareil 5G, carte SIM et tarif requis pour accéder à la 5G. Voir https://www.giffgaff.com/help/articles/does-my-area-have-5g-coverage.