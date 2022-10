Économisez gros avec Google Pixel 7, Watch et Buds

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour utiliser Google Pixel.

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les smartphones Android les plus avancés de la société à ce jour avec le processeur Google Tensor T2 de nouvelle génération qui les rend encore plus utiles avec des fonctions photo, vidéo et de sécurité intelligentes et innovantes.

Si cela ne suffisait pas, vous pouvez désormais coupler les meilleurs téléphones Pixel de tous les temps avec la Pixel Watch, la toute nouvelle montre intelligente conçue par Google.

Un beau design circulaire dans plusieurs combinaisons de couleurs saisissantes vous aidera à vous démarquer de la foule tout en apportant à votre poignet tout ce que Wear OS de Google a de mieux à offrir, avec des applications quotidiennes familières telles que Maps, Assistant et Wallet.

Ajoutez à cela les fonctionnalités de santé et de fitness de Fitbit et vous avez une montre prête à affronter la journée avec une batterie qui vous aidera à traverser tout cela. Vous pouvez également choisir entre Wi-Fi ou LTE, ce dernier vous permettant de prendre des appels et des messages sans que votre téléphone Pixel soit connecté.

Avec Fast Pair, il est plus facile que jamais de connecter Pixel Watch à Pixel avec un processus qui évite les menus compliqués. Si vous égarez l’un ou l’autre, Find My Device peut vous aider à les localiser rapidement pour reprendre vos déplacements.

Pour le trio parfait, il y a aussi les Pixel Buds Pro, les écouteurs sans fil les plus intelligents de Google. Il va sans dire qu’ils se connectent sans effort au Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch, vous permettant de diffuser du contenu et de parler à Google Assistant d’une simple pression sur un écouteur.

Avec ces outils Pixel à votre disposition, vous pouvez consulter la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents ou dicter à la fonction de saisie vocale de l’assistant pour faire passer plus rapidement le message en langage naturel de la voix au texte dans n’importe quelle application.

Le dernier processeur Google Tensor G2 du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro facilite ce travail, avec un traitement de la dictée sur l’appareil pour protéger vos données et travailler à tout moment.

Vous envoyez peut-être un message à vos amis ou à votre famille avec de superbes photos que vous avez capturées à l’aide des incroyables appareils photo du Pixel 7 ou du Pixel 7 Pro. Le Pixel 7 peut zoomer sur l’action jusqu’à 8x à l’aide de l’intelligent Super Res Zoom de Google, tandis que Photo Unblur s’assure que tous ces précieux clichés sont parfaitement nets, même si le cliché d’origine était un peu flou.

Les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch sont disponibles en précommande, et les Pixel Buds Pro sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez profiter de grosses économies si vous commandez Pixel au plus tard le 17 octobre sur le Google Store.

Tu peux économisez un incroyable £ 379 lorsque vous achetez un Pixel 7 Pro et une Pixel Watch LTE ensemble, obtenez effectivement la montre gratuitement. Vous pouvez également économisez 339 £ si vous achetez le Pixel 7 Pro avec le Pixel Watch WiFi.

Si vous voulez le Pixel 7, vous pouvez économisez 179 £ lorsque vous l’achetez avec une Pixel Watch LTE ou économisez le même montant si vous Achète-le avec la Pixel Watch Wi-Fi.

Si vous préférez coupler le téléphone Pixel avec des écouteurs, vous pouvez économisez 179 £ lorsque vous commandez le Pixel 7 avec les Pixel Buds Pro ou économisez le même montant si vous commandez le Pixel 7 Pro avec les Pixel Buds Pro.

Vous avez également la possibilité d’échanger votre ancien téléphone et d’obtenir jusqu’à 300 £ de réduction soit le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro.