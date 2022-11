Économisez du temps et des efforts dans votre régime de nettoyage avec le EZVIZ RH1

J’adore passer du temps à nettoyer ma maison. C’est une phrase prononcée par littéralement personne, jamais. La triste réalité est que des corvées doivent être faites et bien que vous puissiez aimer le résultat étincelant une fois que vous les avez faites, le processus de réalisation n’est pas amusant.

Ainsi, tout appareil qui peut rendre le travail d’aspiration et de nettoyage des sols plus facile et plus rapide est celui qui sera bien accueilli par beaucoup.

Vous pourriez supposer que nous allons parler d’aspirateurs robots, mais vous vous trompez. Ils ont certainement leur place, mais non, il y a un autre gadget : l’aspirateur sec et humide sans fil.

En plus d’aspirer la saleté et la poussière des sols durs, il peut également nettoyer les déversements de liquide. Cela permet d’économiser du temps, de l’espace et de l’argent : il n’est pas nécessaire d’aller chercher une vadrouille et un seau : un aspirateur sec et humide fait tout.

EZVIZ, une entreprise bien connue pour ses dispositifs de sécurité domestique intelligents, se diversifie dans les appareils électroménagers et son nouveau RH1 est – comme vous pouvez le deviner – un aspirateur humide et sec.

Ce n’est pas n’importe quel vieil aspirateur. EZVIZ l’a rendu intelligent, non seulement en incorporant des capteurs, mais aussi en intégrant quelque chose d’extrêmement pratique : le RH1 est autonettoyant et est capable de nettoyer sa propre brosse une fois que vous avez fini de l’utiliser.

Cela résout l’un des problèmes les plus ennuyeux des aspirateurs humides : il lave et sèche la brosse à l’air. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un bouton.

Voici cinq autres raisons d’aimer l’aspirateur 3 en 1 EZVIZ RH1 :

Aspiration puissante. Avec 12 kPa d’aspiration, la saleté n’a aucune chance de rester sur le sol, les escaliers, les meubles ou n’importe où. Le RH1 enlèvera les céréales, les poils d’animaux, le lait et tout ce que vos enfants et vos animaux de compagnie font. Le moteur d’auto-traction aide à déplacer le RH1 pendant que vous nettoyez, donc passer l’aspirateur n’est pas si difficile. Et comme il s’agit d’un montant, il est à la bonne hauteur et ne vous obligera pas à vous pencher pour nettoyer. Il pèse également moins de 5 kg. La grande batterie vous permet de nettoyer même une grande maison sans avoir à vous arrêter et à recharger à mi-parcours. Les réservoirs d’eau sont également assez grands. Vous pouvez nettoyer jusqu’à 200 m² avec chaque charge complète. Grâce à une base de chargement autoportante, le RH1 s’intègre facilement dans votre maison et ne nécessite aucun perçage ni aucune installation. Tout est soigneusement et commodément rangé, occupant un minimum d’espace. Le grand écran et les invites vocales utiles vous permettent de savoir ce que vous devez savoir, comme le degré de saleté du sol, le moment où la batterie doit être rechargée et le moment où le réservoir d’eau doit être rempli.

Et ce n’est pas tout. Ces capteurs que nous avons mentionnés plus tôt : ils déterminent à quel point le sol est sale et permettent au RH1 d’utiliser le niveau approprié d’aspiration, de débit d’eau et de vitesse de rouleau, de sorte que vous n’avez pas à modifier les paramètres manuellement.

Il ne fait aucun doute que votre maison a quelques coins difficiles à atteindre. Ce n’est pas un problème pour le RH1, car il peut nettoyer dans des espaces restreints.

Au cas où vous vous poseriez la question, le RH1 peut être utilisé avec de l’eau chaude, jusqu’à 60°C. C’est beaucoup plus efficace que l’eau froide pour s’attaquer à la saleté tenace et incrustée.

De plus, dans la boîte, vous trouverez un filtre HEPA de rechange, un rouleau de rechange, une brosse de nettoyage et une bouteille de solution de nettoyage, donc il y a tout ce dont vous avez besoin pour des mois d’aspiration intelligente.

Bien sûr, vous voulez savoir combien coûte le RH1 et où en acheter un. Il coûte 349,99 £ et est disponible directement auprès d’EZVIZ.

Pour en savoir plus, visitez le site Web d’EZVIZ.