Économisez des centaines sur un élégant ordinateur portable, une tablette ou un 2-en-1 Microsoft Surface

Microsoft propose une gamme assez large d’appareils Surface, y compris des tablettes, des deux-en-un et des ordinateurs portables. Et si vous cherchez à mettre la main sur l’un de ces appareils à écran tactile utiles, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. À l’heure actuelle, Woot propose des centaines de réductions sur certains appareils Surface, dont certains sont réduits jusqu’à 53 %. Ces offres sont disponibles jusqu’au 17 octobre, bien qu’il y ait de fortes chances que certains appareils se vendent bien avant cette date.

Que vous recherchiez une tablette compacte, un ordinateur portable pleine grandeur ou quelque chose entre les deux, vous le trouverez moins cher dans cette vente. Si vous voulez juste un appareil simple pour naviguer sur le Web, consulter vos e-mails et diffuser occasionnellement des émissions et des films, vous pouvez choisir le pour seulement 300 $, la moitié du prix habituel. Cette tablette pliable dispose de deux écrans AMOLED de 5,6 pouces qui fonctionnent à l’unisson, d’un processeur Snapdragon 855, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage sur le modèle d’entrée de gamme.

Si vous voulez quelque chose avec un peu plus de puissance, vous pouvez passer à l’un des deux-en-un Surface Pro en vente. La est en vente pour seulement 530 $, 219 $ de réduction, et dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces, d’un SSD de 128 Go, de 4 Go de RAM et il est livré avec un couvercle de clavier et un stylet Surface. La a un écran tactile légèrement plus grand de 13 pouces, un SSD de 256 Go et un processeur SQ1 ou SQ2. Vous pouvez choisir le modèle avec 8 Go de RAM pour 800 $ ou passer à 16 Go pour 840 $, ce qui vous permet d’économiser 210 $ par rapport au prix habituel.

Et si vous préférez un ordinateur portable plus traditionnel, vous pouvez vous procurer le Surface Book 2 à partir de seulement 500 $. Le plus petit dispose d’un processeur Intel i5 de 7e génération, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour 500 $ ou 256 Go pour 550 $. Le plus grand dispose d’un processeur Intel i7 plus avancé, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 1 To et est équipé d’un GPU NVIDIA GeForce GTX 1060. Vous pouvez le récupérer pour 1 430 $, ce qui vous permet d’économiser 270 $ par rapport au prix habituel. Les deux modèles Surface Book 2 sont également livrés avec un étui de protection et un stylet Nuvision. Les deux sont également livrés avec Windows 10 Pro, mais seul le modèle 15 pouces peut passer à Windows 11.