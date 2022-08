Économisez des centaines sur Refurb iPad Pros, avec des modèles à partir de seulement 180 $

Apple a quelques modèles différents d’iPad, mais l’iPad Pro est de loin le plus avancé. Son matériel de haute technologie lui permet rivaliser avec certains ordinateurs portables de niveau inférieur. Il est élégant et polyvalent, mais aussi assez cher – un problème qui n’est pas résolu par le fait qu’Apple ne baisse presque jamais le prix de ses produits directement.

Si vous cherchez à attraper l’un de ces puissants des tablettes moins chères, le mieux est d’opter pour une génération précédente. Ils ne sont pas très faciles à trouver de nouveaux, mais en ce moment, Woot a une sélection de que vous pouvez acheter pour des centaines de moins que le prix catalogue. Cette vente court maintenant jusqu’à 19 aoûtmais avec des quantités limitées de ces modèles remis à neuf, il y a de fortes chances qu’ils commencent à se vendre avant cette date.

D’après Woo, reconditionné en usine signifie qu’un article a été retourné, inspecté et remis en parfait état de fonctionnement. Chaque appareil de cette vente a été remis à neuf par Apple, mais ils n’incluent pas d’adaptateur secteur, vous devrez donc en acheter un séparément. Cependant, les appareils sont couverts par une garantie de 60 jours, juste au cas où quelque chose tournerait mal.

Il y a quelques générations différentes disponibles à cette vente, avec des prix bas sur les modèles remis à neuf. Si vous voulez un iPad puissant sans vous lancer dans un tout nouvel iPad Pro de cinquième génération, c’est une bonne option à considérer. L’iPad Pro de troisième génération a été initialement lancé en 2018, mais reste plus que suffisant pour la navigation sur le Web et les travaux légers. Il est équipé de la puce A12X Bionic d’Apple avec un processeur à huit cœurs et un GPU à sept cœurs, ainsi qu’un écran à rétine liquide de 12,9 pouces avec une résolution identique à celle du modèle de quatrième génération. Cette troisième génération commence à seulement 510 $ pour la version 64 Go, avec plusieurs options de stockage si vous souhaitez effectuer une mise à niveau. (Cela sape énormément soit dit en passant, qui commence à pour le même modèle.)

Si vous cherchez à économiser un peu plus d’argent, vous pourriez envisager le . À partir de 400 $, cet iPad Pro possède des spécifications et des fonctionnalités assez impressionnantes pour beaucoup moins que les plus comparables . Il est équipé d’un superbe écran rétine liquide rétroéclairé par LED, ainsi que d’un appareil photo de 12 mégapixels pour l’enregistrement vidéo 4K. Il prend en charge Wi-Fi et Bluetooth 4.2 pour une connectivité rapide et transparente, et une autonomie de batterie allant jusqu’à 10 heures pour travailler et jouer toute la journée.

Et si ce que vous voulez, c’est une tablette Apple qui peut gérer le quotidien, Woot vous a couvert avec le qui est sorti en 2017 pour 300 $, ou le qui est sorti l’année suivante, à 480 $ pour commencer.

Pour les plus économiques du lot, la petite à partir de 2016 commence à seulement 180 $. Gardez à l’esprit, cependant, qu’avec les modèles plus anciens, certaines des fonctionnalités les plus modernes des options susmentionnées vous manqueront. Achetez le chez Woot pour trouver un modèle à la taille et à la capacité que vous recherchez, ou découvrez d’autres Offres iPad disponible dès maintenant.

