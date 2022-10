Économisez des centaines sur les produits Samsung lors de la vente d’accès anticipé d’Amazon

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

L’événement Prime Early Access de 48 heures a débuté hier, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de temps pour profiter d’énormes offres. Et si vous n’êtes pas un Membre principalil y en a d’autres, anti-Premier jour ventes se déroulant à Cible, Walmart et Meilleur achatentre autres.

Il y a une tonne de réductions, y compris des économies massives sur . Les téléviseurs, les montres intelligentes, les tablettes, les téléphones et bien plus encore sont démarqués. N’oubliez pas que ces offres expireront ce soir (12 octobre).

Avec des offres sur les appareils électroménagers, les écouteurs et à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter, il y en a pour tous les goûts. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres ci-dessous, mais assurez-vous de magasiner le des produits Samsung pour trouver exactement ce que vous cherchez.

Samsung/CNET Le Galaxy Z Flip 4 vient de sortir en août. Il est doté d’un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, d’un écran de 6,7 pouces qui se plie en deux et d’une batterie plus grande que le modèle précédent. Non seulement l’écran intérieur du Flip 4 est 45% plus durable que le Flip 3, mais l’extérieur est également recouvert de Gorilla Glass Victus Plus de Corning. Il est également classé IPX8 pour la résistance à l’eau. Le mode Flex vous permet de diviser les applications entre les parties supérieure et inférieure de l’écran lorsqu’il est plié à mi-chemin, et vous pouvez envoyer des réponses rapides aux messages texte, passer des appels téléphoniques et prendre des photos en mode portrait directement depuis l’écran extérieur pendant que votre téléphone est plié fermé. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Z Flip4 (256 Go, Graphite)

Samsung/CNET Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Buds Live (Noir)

Samsung/CNET Cet ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Core i5 Evo de 12e génération, de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Il dispose d’un écran AMOLED de 13 pouces avec une charnière à 360 degrés, ce qui en fait une option portable pour les navetteurs et un 2-en-1 polyvalent. Il comprend même un S Pen pour dessiner, annoter, surligner et plus encore. Et il se charge rapidement, récupérant jusqu’à 40 % d’énergie en seulement 30 minutes de charge. Vous recevez des alertes de prix pour Galaxy Book2 Pro (256 Go) : 720 $

Samsung/CNET Notre critique Patrick Holland a qualifié le Galaxy Z Fold 4 de sa “tablette Android préférée”. Oui, cela coûte plus cher que votre smartphone moyen, mais la polyvalence est rarement bon marché. Ce dernier modèle est rempli de petites améliorations qui s’ajoutent à une expérience globale beaucoup plus agréable comme une charnière plus fine, une construction plus légère et un écran de couverture plus large qui le rend plus naturel à utiliser comme téléphone lorsqu’il est fermé. Il a également d’autres mises à niveau de routine pour les smartphones, comme un meilleur appareil photo similaire à celui du Galaxy S22 et un nouveau processeur. Vous recevez des alertes de prix pourSamsung Galaxy Z Fold 4 (512GB, Phantom Black)

Samsung The Frame (2022) de Samsung a un écran ultra-mince qui peut servir de lieu pour afficher de l’art numérique. L’écran QLED 4K est doté de la technologie Quantum Dot qui fournit des couleurs vives, et l’écran mat anti-reflet réduit les reflets. Alexa est également intégrée. Et en vous abonnant à l’Art Store de Samsung pour 5 $ par mois, vous pouvez accéder à plus de 1 400 œuvres d’art à afficher à l’écran. Vous recevez des alertes de prix pour The Frame 65 pouces LS03B Series QLED 4K smart TV : 1 598 $

Samsung Dernier superphone phare de Samsung, le Galaxy S22 Ultra possède une gamme impressionnante de spécifications, y compris une caméra arrière quadruple, un grand écran dynamique et le stylet S Pen dont vous vous souviendrez peut-être de la série Galaxy Note. Son prix est élevé, mais ceux d’entre vous qui recherchent l’un des meilleurs téléphones Android devraient l’avoir sur leur liste restreinte. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy S22 Ultra. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy S22 Ultra (128 Go, Noir fantôme)

Samsung/CNET Cet ensemble comprend la version LTE de la Galaxy Watch Pro 5, dotée d’un écran de 45 mm, d’un verre en cristal de saphir et d’un boîtier en titane. Le tracker de fitness suit vos mouvements, votre sommeil et d’autres indicateurs de santé, et il dispose même d’un suivi d’itinéraire GPS. De plus, vous obtiendrez une paire de véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds 2. Ces bourgeons ont une annulation du bruit et un son ambiant. Ils sont également dotés de trois microphones qui réduisent le bruit afin que vous puissiez être entendu clairement lors de vos déplacements.

Plus d’offres Samsung à découvrir: