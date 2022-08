Économisez des centaines sur le nouveau téléviseur OLED Evo C2 4K de LG pour votre espace de divertissement

Ce n’est pas un secret que Téléviseurs OLED offrent une qualité d’image inégalée. Ils sont plus fins, plus légers et plus économes en énergie que les téléviseurs LCD traditionnels et offrent une expérience visuelle immersive, mais ils peuvent être d’un coût prohibitif. C’est pourquoi si vous êtes à la recherche d’un téléviseur OLED, vous devriez rechercher un accord.

Woot a de nouveaux téléviseurs LG OLED Evo C2 4K 2022 à 1 897 $ pour le et 2 997 $ pour le , qui coûtent normalement 2 500 $ et 3 500 $, respectivement. De plus, Woot adoucit l’affaire en enlevant 100 $ supplémentaires à la caisse.

Plus léger que le précédent LG C1, qui a été choisi comme notre téléviseur haut de gamme préféré pour l’argent avant cette version, le téléviseur LG OLED Evo C2 est doté d’un processeur AI a9 Gen5 avancé et d’une conception de lunette mince pour offrir une expérience de divertissement vraiment stellaire. Avec plus de 8 millions de pixels auto-éclairés, Dolby Vision IQ, Dolby AmosFilmmaker Mode et Dynamic Tone Mapping Pro, vous pouvez créer un impressionnant cinéma maison.

L’ensemble est également livré avec un support intégré pour Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay et plus encore, ce qui facilite l’utilisation de votre voix pour contrôler votre téléviseur en mode mains libres. De plus, avec WebOS22, vous pouvez définir des comptes séparés et obtenir des recommandations personnalisées pour chaque membre de votre famille.

Et pour tous ceux qui jouent sur cet appareil, vous serez ravi de savoir qu’il dispose de quatre ports HDMI 2.1 ainsi que d’un LG Game Optimizer, Nvidia G-Sync, FreeSync Premium et VRR pour vous garder dans le jeu. Votre achat est également accompagné d’une garantie d’un an de LG, juste au cas où.

