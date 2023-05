Économisez des centaines sur des ordinateurs portables remis à neuf déjà à prix réduit lors de la vente de fin d’études de Dell

De nos jours, avoir un ordinateur portable est absolument essentiel pour les cours universitaires, mais cela ne signifie pas que vous devez casser votre tirelire sur un modèle haut de gamme coûteux. Faire du shopping remis à neuf est un excellent moyen d’économiser de l’argent, et en ce moment, vous pouvez économiser encore plus lors de la vente de fin d’études de Dell. Avec le code promo 4U2023GRADS, vous économiserez 35 % sur tout article remis à neuf dont le prix est inférieur ou égal à 498 $, ou 45 % sur tout article dont le prix est égal ou supérieur à 499 $, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les moniteurs, etc. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 6 h 59 PT (9 h 59 HE) le 23 mai, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a plus de 250 ordinateurs portables remis à neuf différents à choisir lors de cette vente, et tous ont été classés comme rénovations de grade A ou de grade B. Les deux grades seront en parfait état de fonctionnement, mais peuvent présenter des imperfections cosmétiques et des signes d’usure.

Si vous voulez quelque chose d’abordable et portable, vous pouvez vous procurer ceci Dell Latitude 7290, qui représente déjà 18 % du prix habituel à 229 $, et tombe à 149 $ avec le code promo. Il est compact avec un écran HD de 12,5 pouces, et cette configuration comprend un processeur Intel i7, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Ou, si vous avez besoin de quelque chose avec un peu plus de puissance, vous pouvez accrocher ceci Dell Latitude 5501, qui est équipé de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’un écran HD plus grand de 15,6 pouces. Vous pouvez accrocher cette configuration pour seulement 307 $ avec le code promo, ce qui vous permet d’économiser 252 $ par rapport au prix habituel. Et pour une polyvalence sérieuse, vous pouvez vous procurer un ordinateur portable deux en un, comme celui-ci Dell XPS 7390, qui dispose d’un écran tactile Full HD de 13,3 pouces avec rotation à 360 degrés, ce qui lui permet également de faire office de tablette. Cette configuration est livrée avec un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, et est en vente pour 494 $ avec le code promo, vous permettant d’économiser 405 $ par rapport au prix habituel.

Il y a des tonnes d’autres modèles en vente, alors assurez-vous de achetez toute la sélectionet vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables pour encore plus de bonnes affaires.