Économisez des centaines chez LG lors de sa vente du Memorial Day

Si vous cherchiez à mettre à niveau vos appareils de cuisine, votre centre de divertissement ou même votre ordinateur portable, le Memorial Day est le moment idéal pour faire des économies sur tous ces articles coûteux et plus encore. LG a rejoint des dizaines d’autres détaillants, démarquant une tonne d’articles de qualité afin que vous puissiez rénover toute votre maison à moindre coût. Certaines offres expirent dès le 4 juin, nous vous suggérons donc de passer votre commande le plus tôt possible pour profiter de ces économies.

Vous pouvez économiser des centaines dès maintenant sur un certain nombre d’appareils LG en ce moment, ce qui en fait le moment idéal pour mettre à niveau vos modèles actuels. Sélectionnez des appareils comme appareils de lessive, réfrigérateurs, poêles et plus sont jusqu’à 30%. Il y a aussi des économies groupées. Et certains modèles sont même éligibles pour une installation et un transport gratuits. Ces offres sont disponibles jusqu’au 7 juin.

Si vous cherchez à réorganiser votre espace de divertissement, vous pouvez obtenir des remises sur certains téléviseurs OLED. De plus, vous bénéficierez d’une remise de 250 $ lorsque vous couplez un téléviseur éligible avec le Barre de son SC9. Notre téléviseur haut de gamme préféré, le LG C2 fait partie des démarques actuelles. Vous pouvez saisir le Version 55 pouces pour seulement 1 200 $, ce qui vous fait économiser 600 $ sur le prix courant.

Et si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur certains ordinateurs portables. Par exemple, si vous recherchez un ordinateur portable que vous pouvez également utiliser comme tablette sur laquelle vous pouvez écrire ou dessiner, vous pouvez saisir le 16 pouces Gramme LG 2 en 1. Il est équipé de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD et ne coûte que 1 100 $ actuellement – ​​c’est une remise de 500 $. Ces offres d’ordinateurs portables seront disponibles jusqu’au 4 juin.

Il existe de nombreuses autres bonnes affaires disponibles, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez LG pour trouver tout ce dont vous avez besoin.