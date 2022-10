Économisez de l’espace sur votre appareil avec 10 To de stockage cloud Degoo pour 80 $

La plupart d’entre nous appartenons à l’un des deux camps suivants : ceux qui enregistrent tout avec peu ou pas d’organisation et ceux qui ne pensent pas à sauvegarder leur travail jusqu’à ce que l’impensable se produise, et nous perdons certaines de nos données les plus importantes. C’était un problème compréhensible à l’époque où nous n’avions pas toujours de clé USB sous la main, mais avec la montée en puissance de stockage en lignenous pouvons conserver nos données sauvegardées et accéder aux fichiers de n’importe où.

En ce moment, chez StackSocial, vous pouvez obtenir un accès à vie à via Degoo Premium pour seulement 80 $, vous permettant d’économiser 20 $ supplémentaires sur le prix déjà réduit lorsque vous utilisez notre code promotionnel exclusif DÉGOO à la caisse.

Libérer de l’espace sur votre disque après chaque gros projet peut être un problème, et se rendre au bureau pour constater que vous avez laissé votre stockage externe ou votre clé USB à la maison peut être un cauchemar si vous avez une réunion ou une présentation importante. C’est pourquoi investir dans un service de stockage en nuage est si pratique. Degoo vous permet de tout télécharger, des images, des vidéos et de la musique aux logiciels, fichiers et autres données, en gardant vos informations en sécurité grâce au cryptage AES 256 bits.

Avec Degoo, vous pouvez accéder à vos données via votre téléphone, votre tablette ou votre navigateur Web. Et le partage de fichiers sécurisé avec des amis ou des collègues est également facile. Maintenant, une chose à noter est que ce plan de base a une limite de taille de fichier de 1 Go, mais il existe des fonctionnalités supplémentaires disponibles via des achats intégrés, y compris une mise à niveau de la limite de taille de fichier de 50 Go – ce qui pourrait en valoir la peine si vous avez des fichiers volumineux à suivre. Gardez simplement à l’esprit que ces modules complémentaires entraînent des frais supplémentaires. Pourtant, que vous travailliez à domicile, au bureau ou en déplacement, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre des fichiers simplement parce que votre matériel tombe en panne, et cette tranquillité d’esprit vaut bien l’investissement.

