Que vous soyez dans la cour ou en vacances au milieu de nulle part, la vie est beaucoup plus facile lorsque vous avez facilement accès à l’électricité. Vous n’aurez plus jamais besoin de vous en passer grâce à cette offre Amazon qui apporte la centrale électrique portable Anker 521 jusqu’au bout. jusqu’à seulement 170 $.

Ce prix spécial est de 50 $ de réduction sur le prix demandé initial de 220 $ et ne nécessite aucun de ces codes de réduction embêtants ou coupons à l’écran. Cependant, il convient de noter que rien n’indique quand cette offre prendra fin, ce qui signifie que cela pourrait arriver à tout moment – ​​pensez à commander maintenant pour verrouiller cette réduction.

C’est certainement une réduction que vous ne voudrez pas manquer non plus. L’Anker 521 peut alimenter un mini-réfrigérateur pendant plus de 5 heures et charger votre appareil photo moyen plus de 15 fois avant qu’il ne soit lui-même à court de jus.

Vous n’aurez pas non plus de difficulté à trouver des moyens de brancher les choses. L’Anker 521 est livré avec deux prises secteur ainsi que deux ports de sortie USB-A. Il existe également un seul port USB-C capable d’alimenter des appareils jusqu’à 60 W, ce qui est suffisant pour la plupart des ordinateurs portables et plus que suffisant pour les téléphones et les tablettes. Il y a même une prise de voiture 12 volts.

Le chargement de l’Anker 521 ne prendra que 2,5 heures et un mode d’économie d’énergie garantit qu’aucune énergie de la batterie ne sera gaspillée. Il y a même un écran pour vous montrer l’état actuel de la batterie. Tout cela et bien plus encore en fait une centrale électrique portable, dont vous ne voudrez plus vous passer.