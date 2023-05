Économisez beaucoup d’argent sur la gamme Galaxy S23

À temps pour le Memorial Day, Best Buy et Amazon organisent une vente sur toute la série Galaxy S23, offrant jusqu’à 225 $ sur le Galaxy S23 Ultra. Si vous n’avez pas besoin du haut de gamme, vous pouvez obtenir le Galaxy S23+ à 175 $ de réduction et le Galaxy S22 à 100 $ de réduction.

Ce ne sont pas non plus des accords étranges nécessitant une activation. Ce sont des remises instantanées, juste au cas où cela vous éloignerait généralement des offres téléphoniques. Pour économiser au maximum, Best Buy semble être votre meilleur pari pour le S23 Ultra, car l’appareil est à 225 $ de réduction. Sur Amazon, c’est actuellement 200 $ de réduction. Le prix de vente d’Amazon est également un peu inférieur sur le Galaxy S22+, mais seulement de 25 $.

Si vous avez besoin d’un nouveau téléphone, suivez les liens ci-dessous.

