Économisez 99 $ sur le dernier iPad Air d’Apple sur Amazon et Best Buy

La gamme d’iPad d’Apple continue de dominer le marché des tablettes, avec plusieurs de ses derniers appareils en tête de notre liste des meilleures tablettes en 2023. Que vous souhaitiez un iPad pour un travail sérieux ou que vous ayez simplement besoin de quelque chose que vous pouvez utiliser pour le défilement général et la diffusion en continu lorsque vous vous détendez sur le canapé, le iPad Air 5 est une option solide. Il offre un excellent équilibre entre puissance et prix avec un écran de taille moyenne et un design moderne.

Vous pouvez sur une variété de modèles iPad Air de cinquième génération chez Best Buy en ce moment, laissant tomber les configurations d’entrée de gamme aussi bas que 500 $. Il n’y a pas de date d’expiration définie pour cette vente, nous vous recommandons donc de passer votre commande dès que possible si vous en souhaitez une. Amazon est aussi.

L’iPad Air de cinquième génération est sorti en 2022 et est notre choix pour le meilleur iPad pour ceux qui recherchent une alternative à l’iPad Pro sans dépenser beaucoup d’argent. Il est équipé de la puce M1 d’Apple qui est super puissante et efficace, de sorte qu’il peut effectuer facilement des tâches de travail et durer toute la journée avec une seule charge. Le dernier iPad Air a un écran de 10,9 pouces qui est juste en deçà de l’iPad Pro 11 pouces mais un peu plus spacieux qu’un iPad de neuvième génération de base à 10,2 pouces. Il dispose également d’une caméra frontale ultra large à zoom automatique de 12 mégapixels et d’une connectivité USB-C.

Le modèle en vente pour 500 $ est la variante Wi-Fi uniquement avec 64 Go de stockage dans votre choix de bleu, violet, gris sidéral ou starlight. Vous pouvez passer à un modèle compatible 5G tout en économisant 99 $ par rapport au prix d’Apple ou opter pour une configuration de plus grande capacité avec 256 Go de stockage.

