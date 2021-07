Économisez 93 £ sur OnePlus Nord (12 Go/256 Go) en réduction Amazon

Le fantastique produit phare qui tue OnePlus Nord a été lancé l’année dernière et est rapidement devenu le meilleur téléphone milieu de gamme du marché avec un prix de départ inférieur à 400 £.

Avec un écran à 90 Hz, des caméras solides, une autonomie de batterie élevée et l’interface utilisateur toujours excellente d’Oxygen OS, le combiné offre un rapport qualité-prix indéniable. Il n’est donc pas surprenant qu’un an plus tard, OnePlus publie un suivi dans le Nord 2, dont le lancement est prévu le 22 juillet.

Mais avant la sortie, les offres sur le Nord original se réchauffent. Amazon a actuellement 93 £ de réduction sur le Nord haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui fait baisser le prix à 375,47 £ contre 469 £. C’est un prix qui bat la remise de 50 £ de OnePlus sur la même variante.

Ce qui pourrait rendre l’offre de OnePlus plus attrayante pour certains, c’est le forfait gratuit Stadia Premiere Edition. Le système de jeu basé sur le cloud de Google coûte 59 £ pour le contrôleur et 8,99 £/mois pour l’accès à l’abonnement Pro aux jeux en ligne.

OnePlus a également 50 £ de réduction sur l’option 8 Go/128 Go, ce qui dépasse 20 £ de réduction d’Amazon sur le même modèle.

Rendez-vous sur Amazon pour économiser 93 £ sur le Nord original ou dirigez-vous vers OnePlus pour obtenir 50 £ de réduction sur le Nord et une Google Stadia Premiere Edition gratuite.

Consultez notre examen complet du OnePlus Nord, où il a reçu 5/5 étoiles et un badge recommandé par un conseiller technique. Il figure également en tête de notre liste des meilleurs téléphones de milieu de gamme sur le marché.

