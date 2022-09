Économisez 800 $ sur un vélo Bowflex VeloCore aujourd’hui seulement

Si vous êtes enfin prêt à créer votre propre salle de sport à domicile ou si vous avez simplement besoin d’un nouveau vélo de fitness, fabriquez le prochain vélo Bowflex VeloCore chez Best Buy. En ce moment, Best Buy vend ce fitness . Mais vous voudrez agir rapidement car cette offre n’est disponible que pour une journée.

Vous pouvez regarder vos émissions de télévision et vos films préférés tout en surveillant vos gains de forme physique, le tout en même temps.

Ce vélo VeloCore dispose d’une console de 16 pouces qui vous offre des entraînements personnalisés, un coaching guidé et la possibilité de diffuser des divertissements, le tout connecté via Bluetooth. Lorsque vous achetez ce vélo, vous obtenez gratuitement un abonnement Bowflex JRNY d’un an. Et en ce qui concerne le divertissement, vous pouvez vous connecter à Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus et Hulu pendant que vous regardez vos mesures d’entraînement sans avoir à basculer entre chaque écran.

Ce qui distingue ce vélo, c’est qu’il possède 100 niveaux de résistance que vous pouvez ajuster à votre guise, ainsi que deux modes de conduite : mode stationnaire ou mode maigre. L’arrêt n’est que cela – pas de mouvement vigoureux. Mais lorsque vous vous engagez en mode Lean, vous bénéficiez d’un engagement central actif avec des fonctionnalités qui vous permettent de vous déplacer à gauche et à droite pour une expérience complète du corps dans des environnements virtuels. Et ce vélo léger de 147 livres peut supporter jusqu’à 330 livres et surveiller également votre fréquence cardiaque.

Dirigez-vous vers avant la fin de cette vente.

