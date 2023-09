Économisez 800 $ sur l’EcoFlow Delta Pro et obtenez une puissance considérable en déplacement

Que ce soit pour des aventures hors réseau ou pour rester préparé en cas d’urgence, il existe de nombreuses raisons d’investir dans une centrale électrique portable. Et dès maintenant, vous pouvez vous procurer l’un de nos modèles préférés de 2023 à un prix très réduit. Wellbots propose actuellement une énorme réduction de 800 $ l’EcoFlow Delta Pro, qui baisse le prix à 2 499 $ – et vous pouvez économiser 10 $ supplémentaires avec le code promotionnel NOUVEAU10. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

La Delta Pro a gagné une place sur notre liste des meilleures centrales électriques portables grâce à sa vitesse de charge ultra-rapide. Il peut gérer simultanément l’entrée de plusieurs sources d’alimentation, prenant en charge des vitesses allant jusqu’à 6 500 watts, ce qui permet de recharger complètement cette station en moins de deux heures. Et il est extrêmement polyvalent avec une capacité substantielle de 3,6 kWh. Il peut recharger un téléphone plus de 300 fois, alimenter un réfrigérateur pendant une journée complète ou faire fonctionner une scie circulaire pendant plus de deux heures, ce qui le rend idéal pour une utilisation à la maison, sur la route ou sur un chantier. De plus, il vous permet de surveiller le niveau de charge, la température, les entrées/sorties et bien plus encore à partir de l’application compagnon EcoFlow. Et si vous avez besoin d’encore plus de puissance, vous pouvez la coupler avec une autre station EcoFlow pour un réseau massif d’une capacité allant jusqu’à 25 kWh.

Et si vous cherchez à construire un système électrique véritablement hors réseau, vous pouvez le coupler avec ceci Panneau solaire portable EcoFlow 400Wqui est actuellement à 400 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 799 $.