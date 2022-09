Avec la sortie du nouveau Montre Galaxy 5Samsung Montre Galaxy 4 n’est plus le dernier et le meilleur Montre connectée Android actuellement sur le marché. Mais ce Samsung de la génération précédente regorge toujours de matériel puissant et de fonctionnalités utiles, et grâce au nouveau modèle, vous pouvez même le récupérer à prix réduit. Aujourd’hui seulement chez Best Buy, vous pouvez vous procurer un – Vous économisez 50 $ sur le modèle 42 mm et 80 $ sur le modèle 46 mm. Ces remises ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de cette offre.

Même avec la sortie de la Galaxy Watch 5, la Galaxy Watch 4 Classic a réussi à conserver une place de choix sur notre liste des meilleures montres intelligentes Android grâce à son design de lunette élégant. Et il est difficile de battre la commodité qu’il offre si vous êtes déjà un utilisateur Android. La Galaxy Watch 4 fournit des alertes en temps réel pour tous les appels, SMS, e-mails ou autres notifications, et grâce à son système d’exploitation Android, elle est également compatible avec une variété d’applications Google Play. Il est rempli de moniteurs de santé et de fitness utiles, y compris la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, les habitudes de sommeil et même une fonction ECG intégrée. La Galaxy Watch 4 est également compatible avec Google Assistant et Bixby, le propre assistant virtuel de Samsung. Il a une autonomie de batterie d’un à deux jours et il est totalement étanche jusqu’à 164 pieds.

Lire la suite: Meilleure montre connectée pour 2022