Économisez 80 $ sur un aspirateur sans fil anti-allergène

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

En matière de nettoyage rapide, il est difficile de battre un bon aspirateur sans fil. En l’absence de câbles sur lesquels trébucher et sans avoir besoin de rester à portée d’une prise, la bonne machine peut être un outil précieux dans la guerre contre la saleté. Si vous cherchez à vous lancer dans le jeu sans fil, le moment est peut-être venu : une version du Dyson Cyclone V10 que nous adorons est en grande vente.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le Cyclone V10 Allergy chez Dyson pour 399,99 $, soit 80 $ de réduction sur son prix catalogue de 479,99 $. Comme incitation supplémentaire, vous obtenez également une trousse d’outils gratuite – soit un kit automobile en deux pièces conçu pour vous aider à nettoyer votre voiture en profondeur, soit un kit de nettoyage et de transport avec deux outils pour le nettoyage des taches et un sac de transport – d’une valeur de 74,99 $. .

Bien que nous n’ayons pas encore testé le Cyclone V10 Allergy nous-mêmes, nous avons testé l’ultra-similaire Dyson Cyclone V10 Absolute (549,99 $) – en fait, c’est l’un de nos aspirateurs sans fil préférés. L’Absolute a ramassé 89% de la saleté lors de nos tests, et la durée de vie de la batterie était inégalée, nous donnant 60 minutes de temps de nettoyage sur le réglage le plus bas et 9 minutes à plein régime pour les travaux intenses.

Selon Jon Chan, directeur principal des opérations de laboratoire chez Reviewed, le Dyson Cyclone V10 Allergy a le même moteur et la même batterie que l’Absolute – la différence réside dans les pièces jointes. Là où l’Absolute est livré avec une tête de brosse à rouleau souple, une tête à entraînement par couple et une mini-brosse motorisée, l’Allergie est livré avec un outil de nettoyage de matelas et une tête à entraînement direct. Vous obtenez également un outil combiné, un suceur plat, une mini brosse à épousseter douce et une station d’accueil, entre autres, avec votre achat Allergy.

Comme le V10 Absolute, le V10 Allergy peut se transformer en aspirateur à main pour un nettoyage plus facile, et il utilise le mécanisme « viser et tirer » de la marque pour vider la saleté directement dans la poubelle. Le Dyson Cyclone V10 Allergy peut également être fixé au mur, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de lui faire plus d’espace dans votre placard de nettoyage.

Si la brutale saison des allergies de cette année vous a laissé sous le choc, cette offre ne pouvait pas mieux tomber. Mais n’attendez pas pour acheter, ce prix ne restera pas.

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.