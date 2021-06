Économisez 750 £ sur l’excellent ordinateur portable MateBook X Pro de Huawei

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, il y a une entreprise à laquelle vous devriez absolument penser : Huawei. Le fabricant chinois est peut-être surtout connu pour son interdiction commerciale en cours aux États-Unis, qui a gravement affecté les chances de succès de ses smartphones, mais il n’y a pas de tels problèmes en ce qui concerne les ordinateurs portables. Les machines Huawei exécutent une version complète et interrompue de Windows 10, ce qui en fait une combinaison gagnante lorsqu’elle est associée à l’excellent matériel de l’entreprise.

En échange de votre argent, vous obtenez un processeur Intel Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et un pare-chocs de 1 To de stockage SSD. Si cela ne suffit pas, l’appareil est également livré avec une souris Bluetooth compatible (généralement 19,99 £). C’est une remise totale incroyable de près de 770 £.

Cependant, vous pouvez toujours obtenir la puissance d’un processeur Core i7 sans avoir à payer quatre chiffres. Le MateBook 13 2020 le couple avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go pour seulement 779,99 £ – c’est une superbe économie de 420 £ lorsque vous entrez le code ‘A20MB13JUNA’ à la caisse. Huawei lance également gratuitement le haut-parleur Bluetooth et son mini haut-parleur (d’une valeur de 29,99 £).

Obtenez dès maintenant cette offre MateBook 13 de Huawei, où vous trouverez également une remise de 340 £ sur le modèle i5 et les mêmes extras gratuits.

Ensuite, il y a le MateBook 14, notre ordinateur portable numéro un actuel. Le passage à AMD a donné d’excellentes performances, tandis que l’écran époustouflant et le design attrayant étaient déjà des arguments de vente clés. Il offrait déjà un excellent rapport qualité-prix, mais à 599,99 £ avec une baisse de prix de 150 £, cet i5 est encore plus facile à recommander. La promotion de la souris et du haut-parleur Bluetooth est toujours là, vous envisagez donc une économie totale d’environ 200 £.

Découvrez dès maintenant cette offre MateBook 14 sur le site Web de Huawei.

Les offres de Huawei sont sans doute les meilleures du moment, mais notre liste des meilleures offres d’ordinateurs portables propose de nombreuses autres options intéressantes.