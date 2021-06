Économisez 71 % sur Microsoft 365 Famille et Norton 360 Deluxe pour Prime Day

Les bonnes affaires sur le matériel font la une des journaux le Prime Day, mais nous ne devons pas non plus oublier les logiciels.

Amazon a réduit le prix d’un abonnement Microsoft 365 Famille d’un an, ce qui signifie que vous pouvez le combiner avec Norton 360 Deluxe pour seulement 52,95 £. C’est une économie incroyable de 131,04 £, réduisant de 71% le prix de leur achat séparément. De plus, les deux offrent un accès supplémentaire de trois mois entièrement gratuit.

Microsoft 365 est le service d’abonnement axé sur la productivité de l’entreprise. Il offre un accès complet aux versions régulièrement mises à jour des applications Office les plus populaires, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Tous les fichiers de ces applications peuvent être stockés dans OneDrive, avec une capacité de 1 To disponible pour chaque utilisateur (6 To au total). Dans le cas du forfait Famille proposé ici, cela fait jusqu’à 6 personnes différentes. Chaque utilisateur peut se connecter avec son propre compte Microsoft et installer sur un PC (Windows ou Mac), une tablette et un smartphone. L’abonnement Norton 360 Deluxe inclus offre une solution de sécurité complète pour tous les membres de la famille. Sur jusqu’à cinq appareils, il vous protège des menaces en ligne telles que les virus, les ransomwares et les tentatives de phishing. Il existe également un VPN intégré et un gestionnaire de mots de passe, ainsi que 50 Go de stockage de sauvegarde dans le cloud. Ce dernier permet de protéger vos fichiers importants en cas de ransomware ou de panne de disque dur. Dans notre rare revue complète cinq étoiles, nous avons déclaré qu’il offrait une «sécurité de premier ordre». Cependant, si vous préférez, vous pouvez également regrouper Microsoft 365 Famille avec McAfee Total Protection. L’abonnement combiné ne coûte que 52,93 £, ce qui permet d’économiser plus de 115,05 £ (68%) sur le prix de vente conseillé. Le logiciel McAfee a beaucoup en commun avec Norton 360 Deluxe, bien qu’il revendique une « protection antivirus primée ». Vous serez également protégé contre les logiciels malveillants, les ransomwares, les logiciels espions et même les programmes indésirables installés sur vos appareils. Nous avons noté Total Protection 9/10 dans notre examen complet, bien qu’il n’y ait vraiment pas grand-chose à choisir entre eux. Ce sont les deux meilleures solutions antivirus disponibles actuellement, comme le montre notre graphique. Si vous n’êtes pas intéressé par Norton ou McAfee, il existe une autre option : acheter un abonnement autonome Microsoft 365 Famille. Cela coûte 52,95 £ pour un code d’activation par e-mail, mais tombe à 45,99 £ si vous souhaitez qu’une boîte physique vous soit livrée. Les deux sont les prix les plus bas que nous ayons vus. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un abonnement Prime pour accéder à toutes les offres Prime Day – inscrivez-vous au Essai gratuit de 30 jours pour que vous ne manquiez pas. Vous pouvez annuler dans les 30 jours si vous le souhaitez. Il en va de même pour les trois abonnements mentionnés ici. Ils continueront aux tarifs habituels une fois la période de 15 mois écoulée, mais vous pouvez annuler à tout moment avant cette date. Rendez-vous sur Amazon pour obtenir l’un de ces packs Microsoft 365 Family maintenant.