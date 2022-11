Économisez 70 % sur le maquillage Haus Laboratories de Lady Gaga – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/BEI/Shutterstock

Nous savons que vous prévoyez de vous parer de votre tenue de vacances cette saison et rien ne complète mieux un look saisonnier qu’un visage glamour. Heureusement pour nous, la saison des dons a commencé tôt avec les incroyables offres du Black Friday d’Amazon.

En solde : la collection Haus Laboratories de Lady Gaga. Alors que Gaga est largement connue pour sa voix chantante incroyable et son style avant-gardiste, nous ne pouvons pas oublier sa collection de maquillage incroyable et inclusive. Bien que les formules haut de gamme de cette collection de haute qualité aient normalement un prix assez effrayant, vous pouvez les essayer aujourd’hui avec jusqu’à 75 % de réduction.

Nous avons rassemblé les incontournables actuellement en vente qui compléteront tous vos looks de vacances.

Palette de fards à paupières 4 teintes : Achetez-la sur Amazon

Lorsque vous voulez servir un regard différent avec toutes vos tenues de vacances, vous aurez besoin d’un ensemble d’ombres qui peuvent fournir plusieurs combinaisons étonnantes. Cette palette de fards à paupières comprend quatre ombres scintillantes dans des finitions pigmentées mates et métalliques.

La formule est extrêmement onctueuse et pigmentée, pour un mélange facile et une couverture longue durée. D’une couleur pêche chaude comme “All In” à “Cash Out” qui est la teinte dorée la plus divine que nous ayons jamais vue, cette palette couvre toutes les bases pour un look de vacances époustouflant. Agissez maintenant et obtenez 35 % de réduction sur cette palette compacte.



Ensemble de fards à paupières liquides Glam Attack: Achetez-le sur Amazon

Rien ne dit « glam » comme un look de fard à paupières époustouflant, et il y a une raison pour laquelle cet ensemble d’ombres s’appelle glam attack. Accrochez ce duo liquide scintillant et crème métallique pour créer des looks à multiples facettes avec des nuances ultra-pigmentées.

Ces fards à paupières mélangeables offrent un look longue durée et anti-écailles. Appliquez simplement l’ombre directement sur votre paupière et vous pouvez contrôler la couverture, en en ajoutant plus pour un look plus intense ou en la gardant légère pour une couverture transparente. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir ces superbes fards à paupières avec une réduction incroyable de 75 % !



Gloss à lèvres Le Riot: Achetez-le sur Amazon

Donnez un éclat unique à vos lèvres avec le brillant à lèvres le riot. Il est disponible dans plus de 30 teintes, donnant à vos lèvres la brillance parfaite pour garder vos vacances joyeuses et lumineuses.

Avec de nombreuses teintes éblouissantes parmi lesquelles choisir, comme “Paradise” et “Joanne”, et des teintes très brillantes comme “Mic Drop” et “Thorn”, il existe une option de couleur pour compléter n’importe quel look. Actuellement à 35 % de réduction, ce gloss glamour est le parfait cadeau de Noël.



Rip Lip Liner: Achetez-le sur Amazon

Ce crayon à lèvres Rip est le compagnon idéal de votre brillant à lèvres Le Riot. Soulignez vos lèvres pour créer l’esthétique parfaite avec ce crayon précis. Ce crayon à lèvres végétalien et sans cruauté se décline dans des teintes telles que “Neat” et “Slayer”, vous permettant de choisir celle qui correspond parfaitement à votre brillant à lèvres.

La formule permet une application sans accroc afin que vous puissiez facilement tracer vos lèvres avec ce crayon parfaitement pigmenté. Tout comme le brillant, cette doublure est également à 55 % de réduction, ce qui en fait un ajout très abordable à votre gamme de produits de beauté.



Kit de maquillage trois pièces avec sac: Achetez-le sur Amazon

Ce trifecta de produits mélangeables comprend l’ensemble de fards à paupières liquides glam attack, le brillant à lèvres le riot et le crayon à lèvres rip dans une trousse de maquillage pratique (qui peut également fonctionner comme une jolie pochette). Portez-les ensemble pour obtenir le look parfait. En tant que cadeau de Noël anticipé pour vous, cet ensemble est à plus de 65 % de réduction.

Les vacances ont commencé tôt cette année avec cette superbe vente Amazon Black Friday. Économisez jusqu’à 75 % sur vos achats chez Haus Laboratories aujourd’hui pour prendre une longueur d’avance sur vos achats des Fêtes.