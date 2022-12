Économisez 70 $ sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro et obtenez une carte-cadeau gratuite de 50 $

Faire des emplettes pour un montre intelligente? Si vous êtes déjà fan des appareils Samsung, c’est le moment idéal pour vous procurer la dernière smartwatch de la marque. Samsung a publié le Galaxy Montre 5 Pro en août, et il regorge de fonctionnalités pour ajouter de la commodité à votre vie. Il coûte normalement 450 $, mais pour le moment, Best Buy a réduit le en gris à seulement 380 $ si vous achetez aujourd’hui – c’est une économie de 70 $. De plus, vous recevrez une carte-cadeau Best Buy de 50 $ avec votre achat, ce qui porte essentiellement vos économies jusqu’à 120 $ en valeur. Mais cette offre expire ce soir, nous vous recommandons donc d’acheter le plus tôt possible pour profiter de cette offre.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre Android solide et dispose d’un écran toujours allumé de 45 mm et de nombreuses fonctionnalités de suivi, y compris l’activité, le sommeil et même la surveillance continue de la fréquence cardiaque. Il existe plus de 90 types d’exercices que vous pouvez suivre et il peut détecter automatiquement certains entraînements. Mais le Pro dispose également d’options de retour en arrière, ce qui est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui font de la randonnée ou du vélo en plein air, afin que vous puissiez revenir à votre point de départ.

Cette smartwatch a également une construction robuste, ce qui en fait une option durable, sans compromettre les aspects intelligents de la montre elle-même. La Watch 5 Pro est une alternative moins coûteuse aux montres intelligentes d’extérieur comme la Garmin Epix 2, et il propose une large sélection d’applications disponibles via le Play Store. Notez simplement qu’il peut être un peu plus volumineux que les autres options de smartwatch disponibles.

Il dispose d’une batterie qui peut durer jusqu’à 80 heures avec une utilisation régulière ou environ 20 heures avec le GPS activé. Ce n’est pas la meilleure durée de vie de la batterie sur le marché, mais c’est une amélioration par rapport aux modèles plus anciens et bat même la Galaxy Watch 5 ordinaire. Cela prend environ deux heures pour une charge complète sur une batterie déchargée, mais si vous pouvez épargner une moitié heure, il peut atteindre jusqu’à 45 %, ce qui peut vous tenir en haleine un moment si vous êtes pressé.

Et Lexy Savvides de CNET a appelé la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro “les meilleures montres Android que vous pouvez obtenir” en ce moment en elle examen.

Notez que vous devrez coupler cette smartwatch avec un téléphone Samsung afin d’accéder à toutes les fonctionnalités offertes par cette smartwatch.