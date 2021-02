La configuration de la sécurité de votre maison a-t-elle besoin d’une mise à niveau? Le moment est peut-être venu d’y aller. Ring propose une remise sur bon nombre de ses produits les plus populaires au cours des douze prochains jours et Amazon égalise ou améliore certaines de ses offres.

La technologie de la sonnette vidéo a beaucoup évolué au cours des deux dernières années, donc si vous réfléchissez à un achat, vous serez peut-être surpris par les fonctionnalités proposées actuellement. La Ring Video Doorbell Pro est un grand pas en avant par rapport à la Ring Doorbell standard. Il a amélioré la qualité vidéo (1080p Full HD) et vous offre désormais des clips d’événements plus longs.

Mais l’un de ses plus grands avantages est la zone de détection de mouvement personnalisable. Vous pouvez facilement exclure des zones dans le champ de vision de la caméra en faisant glisser et en déposant des points dans la vue de l’application. Cela vous permettra de vous assurer de ne pas recevoir d’alertes inutiles lorsque des voitures ou des piétons passent, ou du mouvement des arbres ou des fenêtres.

La Ring Video Doorbell Pro est bien entendu également compatible avec Alexa. Nous lui avons donné quatre étoiles sur cinq dans notre critique.

Une chose à garder à l’esprit est que vous devrez prendre en compte le coût de l’installation professionnelle, donc si vous préférez une sonnette alimentée par batterie que vous pouvez installer vous-même, nous vous suggérons la Ring Doorbell Video 3 Plus.







Amazon et Ring le vendent tous les deux à 159 £, contre 199 £.

Il a beaucoup des mêmes fonctionnalités mises à jour que le Pro, y compris des zones de détection de mouvement personnalisables. Il dispose également de la technologie Pre-Roll, qui vous permet de voir ce qui s’est passé dans les secondes qui ont précédé l’événement de mouvement.

Pour en savoir plus sur ses fonctionnalités, vous pouvez consulter notre examen pratique.

Ring Alarm Set pour seulement 199 £

Amazon et Ring vendent tous les deux le système Ring Alarm pour 50 £ de réduction, ainsi qu’une caméra Ring intérieure gratuite. Cela signifie que le système en cinq pièces est tombé à 199 £, contre 249 £. Dans le kit, vous obtiendrez une station de base, un clavier, un prolongateur de portée, un capteur de contact et un détecteur de mouvement.







Des remises plus importantes sont disponibles sur les ensembles plus grands, qui comprennent plus de capteurs de contact et de détecteurs de mouvement.

Vous pouvez installer le système Ring Alarm vous-même et vous n’avez pas besoin de vous abonner à un service d’abonnement pour l’utiliser. Vous pouvez en savoir plus sur ses fonctionnalités dans notre revue.

20 £ à 40 £ de réduction sur les caméras de sécurité Ring

Vous pouvez également obtenir 20 £ de réduction sur les Stick Up Cams de Ring – à la fois alimentées par batterie et plug-in – qui sont à 69 £ à partir de 89 £. Les remises sont plus importantes si vous en achetez plusieurs.

Ces offres sont uniquement disponibles sur le site Web de Ring. Mais Ring et Amazon ont tous deux une réduction de 40 £ sur les caméras Ring Spotlight, ce qui ramène le prix à 159 £ contre 199 £ sur les appareils alimentés par batterie et filaires.

Vous pouvez voir la liste complète des offres sur Ring, ou pour obtenir plus de conseils d’achat, consultez notre tour d’horizon des meilleures sonnettes intelligentes que nous avons testées.