Économisez 70 $ sur ces haltères réglables 5 en 1 Signature Fitness chez Walmart

Avoir des Equipement d’exercice à la maison peut être d’une grande aide lorsqu’il s’agit de s’en tenir à une routine cohérente, mais tout le monde n’a pas une tonne d’espace à épargner pour les tapis roulants encombrants et les supports de poids. Les haltères réglables sont compacts et polyvalents, offrant des tonnes de possibilités d’entraînement sans prendre beaucoup de place, et en ce moment vous pouvez en acheter une paire à un prix avantageux. Walmart propose actuellement une paire d’haltères réglables Signature Fitness de 25 livres en vente pour seulement 79 $, 70 $ de réduction sur le prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie sur cette offre, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle sera disponible.

Cet ensemble d’haltères réglables remplace 10 haltères autonomes, ce qui devrait libérer beaucoup d’espace dans votre salle de sport à domicile. Chaque haltère a cinq réglages de poids différents, allant de 5 livres à 25 livres. Et tout ce que vous avez à faire pour ajuster le poids est de déplacer le levier sur l’haltère, de sorte que vous puissiez basculer entre différents entraînements en une seconde. Chaque haltère a également son propre support pour un rangement facile et pour l’empêcher de rouler pendant les entraînements. Si vous cherchez un moyen facile d’entraîner vos bras, votre dos, vos épaules, vos jambes et votre tronc à la maison, c’est une bonne affaire que vous ne voudrez pas manquer.