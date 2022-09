Économisez 60 $ sur les modèles de remise à neuf du dernier haut-parleur intelligent Echo d’Amazon

d’Amazon Haut-parleurs intelligents Echo sont parmi les plus populaires sur le marché en ce moment, et le détaillant en ligne propose une assez large gamme de modèles. L’Echo Dot économique est un excellent choix si l’abordabilité est votre priorité n ° 1, mais si vous voulez un hub de maison intelligente haut de gamme, vous voudrez passer à l’Echo pleine grandeur. Avec un prix catalogue de 100 $, le Echo de quatrième génération est l’un des haut-parleurs les plus chers de la gamme Amazon, mais en ce moment, vous pouvez vous procurer un modèle remis à neuf pour seulement 40 $ chez Woot.

Selon Woot, tous les modèles remis à neuf en vente ont été testés et vérifiés en interne directement par Amazon. Ainsi, bien que ces haut-parleurs intelligents d’occasion fonctionnent comme neufs, ils peuvent présenter des signes d’usure. Le montant des dommages esthétiques dépendra de l’état, qui va de “utilisé” à “utilisé-très bon”. Bien que toutes les conditions soient au prix de 40 $, essayez donc de vous procurer un modèle en meilleur état avant qu’ils ne soient épuisés. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 21h59 PT (00h59 HE) ce soirou jusqu’à épuisement des stocks, assurez-vous donc de passer votre commande avant cette date.

L’Echo de quatrième génération offre quelques améliorations par rapport à l’Echo Dot à 50 $ – particulièrement bienvenu lorsque vous pouvez le récupérer pour moins cher. Il prend en charge le streaming audio HD sans perte via certains services de musique tels que Amazon Musique HD, et vous pouvez le synchroniser avec d’autres haut-parleurs Amazon et appareils Fire TV pour un son dans toute la maison. Il est également équipé d’un capteur de mouvement intégré et vous pouvez le programmer pour lancer des routines personnalisées dès que vous commencez à bouger le matin ou que vous rentrez chez vous après le travail. Et, bien sûr, il dispose d’un microphone intégré et de l’assistant vocal Alexa pour que vous puissiez consulter la météo, mettre à jour votre calendrier, régler des minuteries, contrôler d’autres appareils intelligents et beaucoup plus en utilisant uniquement le son de votre voix.

