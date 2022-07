Économisez 60% sur les lunettes Echo Frame avant les offres officielles Prime Day

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Nous avons parcouru un long chemin avec des lunettes. Alors que la majorité des montures de lunettes se concentrent toujours sur l’aspect pratique et la convivialité, nous exigeons aujourd’hui que nos lunettes fassent plus que simplement nous laisser voir. Grâce au développement des lunettes intelligentes, nous pouvons également écouter de l’audio. Avec cette exclusivité Offre Prime Dayvous pouvez acheter (cadres noirs uniquement) pour 100 $ (économisez 60 %), vous permettant d’avoir les mains libres tout en effectuant vos tâches quotidiennes.

Le fait qu’Alexa soit intégré dans les cadres et puisse être utilisé pour passer des appels, lire des podcasts et lire des livres Audible est ce qui rend ces Cadres d’écho intelligent. Mais vous disposez également de fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes intelligentes pour la maison, des rappels et la possibilité de consulter les actualités. Les cadres Echo utilisent un son à oreille ouverte avec un volume automatique (que vous pouvez régler) pour obtenir le son directement dans vos oreilles tout en minimisant ce que les autres peuvent entendre. De plus, le temps de conversation, l’interaction Alexa et la lecture multimédia sont tous possibles grâce à la durée de vie de 2 heures de la batterie. Si vous n’écoutez que de l’audio, vous aurez jusqu’à 4 heures d’autonomie sur une seule charge. Amazon dit qu’il a été en mesure d’améliorer la durée de vie de la batterie du matériel de deuxième génération de 40% par rapport aux originaux, ce qui était un plainte lorsque nous les avons examinés en 2020.

Les montures Echo ont également un bel aspect utilitaire, sinon ce ne seraient pas des lunettes, n’est-ce pas ? Non seulement vous pouvez obtenir des verres correcteurs auprès de votre professionnel de la vue préféré et ces montures sont conçues pour être portées toute la journée, donc même lorsqu’elles ne sont pas chargées, vous pouvez toujours les utiliser comme vous le feriez avec des lunettes ordinaires.

Si vous êtes prêt à mettre à niveau vos anciennes lunettes avec Echo Frames, il ne vous reste que deux jours pour les obtenir à ce prix exclusif.