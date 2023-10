Économisez 56 % sur ce câble de chargement USB-C 6-en-1 ultra-rapide de 100 W

Que vous utilisiez un téléphone Android ou un iPhone, vous apprécierez probablement la nécessité de recharger votre téléphone rapidement. Bien que l’on ait tendance à se concentrer beaucoup sur les briques de chargement, beaucoup de gens oublient souvent qu’il est tout aussi important de disposer d’un câble capable de charger à grande vitesse. C’est là qu’intervient l’InCharge X Max avec son énorme câble de charge de 100 watts, que vous pouvez obtenez chez Stacksocial pour seulement 17 $ plutôt que les 39 $ que cela coûte habituellement.

Une chose qui distingue l’InCharge X Max des autres câbles est le chargement USB-C vers USB-C haute capacité, qui est suffisant pour gérer certains types d’ordinateurs portables et constitue un excellent remplacement si vous avez besoin d’un câble nouveau ou plus long. La haute capacité signifie également que vous chargez votre iPhone à une puissance impressionnante de 18 watts. Les transferts de données sont également rapides, jusqu’à 480 Mbps. En ce qui concerne la construction globale, le câble de 5 pieds est robuste avec une coque extérieure en fibre pour le protéger et des protections de câble en TPU pour le protéger contre de graves dommages causés par la flexion.

Ce qui rend l’InCharge X Max si polyvalent, cependant, c’est le porte-clés six-en-un qui vous permet d’adapter le câble à la plupart des types de ports, y compris Micro-USB et Lightning. Ce dernier le rend très utile, surtout si vous possédez un iPhone de génération précédente à la maison ainsi qu’un modèle d’iPhone 15 plus récent. Le porte-clés de l’InCharge X Max signifie que vous n’avez pas besoin d’acheter un tout nouveau câble.

Compte tenu des vitesses de charge élevées, du taux de transfert et de la construction globalement robuste, l’InCharge X Max est une très bonne mise à niveau de câble pour la plupart des gens, surtout si vous avez de nombreux appareils différents qui doivent être rechargés. La remise de 56 % ajoute également beaucoup de valeur à un câble déjà excellent.