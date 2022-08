Économisez 50 $ sur une console Xbox Series S, ce qui porte le prix à 250 $

Vous cherchez votre prochaine console de jeu ? La Xbox série S la console est plus petite et plus abordable que la Xbox série Xmais il a toujours du punch en ce qui concerne les fonctionnalités et les jeux.

Vous pouvez économiser 50 $ sur le à Adorama en ce moment. Cette réduction sera automatiquement ajoutée au moment du paiement. À 250 $, c’est une excellente option pour le joueur occasionnel ou l’acheteur avisé à la recherche de la meilleure offre sur une nouvelle console.

Non seulement la console Xbox Series S est moins chère que les autres systèmes, mais elle prend également moins de place sans renoncer à trop de fonctionnalités. Tout est numérique, vous n’aurez donc pas à stocker de disques, et tous vos jeux sont stockés dans le cloud. Il comprend également Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience de jeu immersive.

Vous pouvez diffuser des médias en 4K si vous avez un téléviseur 4K, mais si la résolution est si importante pour vous, vous voudrez peut-être opter pour la série X à la place. La Xbox Series S n’a pas de lecteur optique, a moins de stockage et ne rend pas les jeux en pleine résolution 4K, mais elle fournit jusqu’à 1440p, ce qui est une avancée par rapport à la haute définition et elle peut gérer le lancer de rayons.

Tous les mêmes jeux Xbox peuvent être joués sur les deux systèmes, vous ne manquerez donc pas de contenu. De plus, il est équipé d’un processeur AMD Zen 2 à 80 cœurs, de 10 Go de RAM et d’un stockage SSD de 512 Go et obtient jusqu’à 120 images par seconde, c’est donc définitivement un pas en avant par rapport aux systèmes précédents, comme la Xbox One. Et il existe des cartes d’extension de stockage si vous décidez que vous avez besoin de plus d’espace, bien qu’elles soient vendues séparément.

