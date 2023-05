Économisez 50 % sur un abonnement à Dashlane Password Manager ce week-end du Memorial Day

La sécurité en ligne n’a jamais été aussi importante, mais il peut être difficile de maintenir des mots de passe forts et uniques pour chaque site Web auquel vous vous connectez sans moyen de les stocker. Au lieu de les écrire, de devoir réinitialiser votre mot de passe chaque fois que vous essayez de vous connecter ou, pire, de compromettre la sécurité en utilisant le même mot de passe partout, cela vaut la peine de mettre à niveau votre configuration pour inclure un gestionnaire de mots de passe.

Et avec Dashlane 50 % de réduction en cours sur la vente vivez maintenant avant le week-end du Memorial Day, vous pouvez améliorer votre sécurité en ligne avec 20 $ de réduction sur son plan Premium annuel. Jusqu’à 20 $ seulement avec le code MEMDAY23cela équivaut à payer seulement 1,67 $ par mois, mais l’accord expire le 30 mai.

Le service de Dashlane n’est pas super cher même à son prix plein de 40 $ pour l’année (ou 6,49 $ par mois), mais économiser la moitié réduit certainement la barrière à l’entrée. Le plan sera renouvelé à son prix annuel régulier après la fin de votre première année, sauf annulation.

Un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane vous permet de stocker tous vos identifiants de connexion dans un coffre-fort sécurisé et crypté. Vous pouvez également l’utiliser pour enregistrer des informations importantes telles que des informations de paiement, des identifiants, des notes, etc. Vos mots de passe et autres informations sécurisées sont ensuite accessibles sur tous vos appareils avec des applications pour Windows, Mac, iOS, Android et le Web.

Dashlane peut même vous aider à générer des mots de passe plus forts et à les remplir automatiquement lorsque vous vous connectez afin que vous n’ayez pas à vous soucier de les mémoriser. La surveillance du dark Web est incluse dans le plan Premium, vous serez donc alerté si l’un de vos mots de passe a été violé et vous recevrez des étapes pour le réparer. Une autre caractéristique intéressante de ce plan individuel de premier plan est un VPN pour une navigation Web sécurisée.