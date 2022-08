Économisez 50 $ sur le système de cuisine compact de Ninja et ne payez que 110 $ -- aujourd'hui seulement

Vous aimez cuisiner, mais détestez tout le travail de préparation ? Si oui, vous avez besoin d’un robot culinaire. La est livré avec trois récipients et une base, de sorte que vous pouvez faire une tonne de boissons et de plats excellents, y compris des shakes, des smoothies, de la pâte, des soupes, des trempettes et plus encore. De plus, le nettoyage est un jeu d’enfant. Et en ce moment, vous pouvez retirer 50 $ de plus sur le prix d’achat régulier, ce qui signifie que vous ne paierez que 110 $. N’oubliez pas que cette offre se termine ce soir.

Que vous cherchiez à pulvériser des aliments en pâte (ou en fine poussière broyée), à ​​travailler la pâte ou à savourer une boisson glacée, vous aurez besoin d’un mélangeur/robot culinaire de qualité qui peut faire le travail. De nombreux mélangeurs ont du mal avec les choses les plus dures, comme la glace ou les ingrédients plus épais. De nombreux robots culinaires sont mieux adaptés à la préparation d’aliments que de boissons fruitées. Le plus grand atout de ce système Ninja est que vous obtenez les deux pour l’espace de comptoir d’un.

Avec une puissance de performance de 1200 watts, une fonction broyeur à glace, un bol de processeur de 5 tasses, un pichet pouvant contenir jusqu’à 64 onces de liquide et un petit récipient à portion unique qui se transforme de mélangeur en 18 onces sur le -Go travel cup, le Ninja fait à peu près tout. Et avec des lames pour chaque type de tâche, telles que la lame à hacher et à pâte, ainsi que des programmes intelligents qui simplifient le minutage du mélange, des pulsations et des pauses, il peut aider un novice à se démarquer comme un pro.

Maintenant, le nettoyage est toujours la pire partie de la gestion des mélangeurs et des robots culinaires, mais ce ne sera pas un problème avec cet assistant de comptoir. Les composants sont sans BPA, vous pouvez donc tous les jeter au lave-vaisselle sans souci. Et avec le versement facile avec le couvercle du bec verseur, un petit guide de recettes et tout ce dont vous avez besoin pour commencer la fête (ou ce levain), c’est le moment idéal pour ramener à la maison le nouveau meilleur ami de votre chef intérieur.