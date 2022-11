Économisez 50 $ sur le Fitbit Charge 5 et faites passer vos entraînements au niveau supérieur

En ce qui concerne les trackers de fitness, le Fitbit Charge 5 est notre option préférée sur le marché. Il est élégant et durable, et en ce moment, vous pouvez le récupérer à 33% de réduction. Amazon propose actuellement ce tracker de fitness de premier ordre en vente pour seulement 100 $, ce qui vous permet d’économiser 50 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, mais les remises sur des technologies populaires comme celle-ci durent rarement longtemps – en particulier avec des tonnes de premières offres du Black Friday va et vient en ce moment. Passez votre commande rapidement si vous espérez en obtenir un à ce prix.

La Charger 5 parvient à emballer bon nombre des mêmes fonctionnalités que le Fitbit Sense plus avancé ou Versa 3 dans un ensemble plus compact et abordable. Il dispose d’un GPS intégré et offre des données en temps réel sur votre distance, votre rythme, votre fréquence cardiaque, vos niveaux d’oxygène dans le sang et bien plus encore. Il a même une fonction ECG, et il vous fournira un score de préparation quotidien qui vous permettra de savoir si vous devez aller au gymnase ou prendre une journée de repos. Il est également complètement étanche jusqu’à 50 mètres, il est donc sûr à utiliser en nageant, et il a une autonomie de batterie allant jusqu’à cinq jours afin que vous puissiez obtenir des données de santé détaillées sans interruption. Et si vous cherchez un tracker de fitness différent pour vous aider pendant vos entraînements, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres Fitbit vous pouvez magasiner dès maintenant.