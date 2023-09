Économisez 50 $ sur la tablette OnePlus Pad et obtenez un stylet gratuit de 100 $

OnePlus est peut-être une marque plus petite, mais elle nous a toujours séduit ici à CNET. Nous avons d’abord été impressionnés par ses téléphones phares puissants et abordables, et son nouveau OnePlus Pad a déjà gagné une place sur notre liste des meilleures tablettes pour 2023. Et dès maintenant, vous pouvez en mettre la main à moins cher. OnePlus dispose actuellement du Tampon en vente pour 50 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 430 $. De plus, cette offre est accompagnée d’un Stylet OnePlus Stylo — une valeur de 100$. Bien qu’il n’y ait pas d’expiration définie pour cette offre, vous souhaiterez donc recevoir votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le OnePlus Pad est arrivé sur les tablettes ce printemps, mais le critique de CNET, Scott Stein, l’a déjà qualifié de l’une des meilleures tablettes Android dans sa gamme de prix, c’est donc un excellent rapport qualité-prix lorsque vous pouvez l’acheter en vente. Il dispose d’un écran LCD de 11,6 pouces ainsi que d’un puissant processeur Dimensity 9000 à huit cœurs pour des performances fluides, et est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il ne mesure également que 6,5 mm d’épaisseur et ne pèse que 552 grammes, ce qui le rend parfait pour gérer vos affaires lorsque vous êtes en déplacement.

Et c’est encore mieux quand on l’associe à Stylo Stylo de OnePlus. Ce stylet dispose d’une latence ultra-faible de 2 ms, ainsi que de plus de 4 000 niveaux de sensibilité à la pression pour une grande précision. De plus, OnePlus offre 50 % de réduction sur d’autres accessoires lorsqu’ils sont fournis avec cet achat, y compris le étui folio et une paire de Écouteurs OnePlus Z2. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres sur les tablettes pour encore plus de bonnes affaires.