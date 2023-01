Économisez 50 $ sur la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung – aujourd’hui seulement

Montres connectées continuent de gagner en popularité, car les appareils continuent d’ajouter de plus en plus de fonctionnalités qui vont au-delà de ce que les trackers de fitness de base ou les montres traditionnelles peuvent fournir par eux-mêmes.

À l’heure actuelle, Best Buy organise une Vente flash 1 jour, réduisant les coûts sur des centaines d’articles. Vous pouvez saisir le modèle Wi-Fi de Galaxy Watch 5 Pro de Samsung pour 50 $ de moins que d’habitude, ce qui porte le prix à seulement 400 $. Et si vous préférez opter pour le modèle LTE de la Galaxy Watch 5 Pro, il a été réduit de 70 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 30 $ de plus. Mais ces offres expirent ce soir, le 31 janvier, alors commandez bientôt si vous souhaitez vous procurer l’une de ces montres intelligentes avancées à prix réduit.

Cette smartwatch, sortie en août de l’année dernière, est conçue pour la durabilité et l’endurance, arborant à la fois un design en titane plus résistant et une batterie plus grande que l’édition régulière de la Montre Galaxy 5 qui peut durer jusqu’à 80 heures sur une seule charge (ou environ 20 avec le GPS activé). Cette montre Android haut de gamme fonctionne sous Wear OS 3, arbore un boîtier de 45 millimètres et possède des fonctionnalités telles que le suivi de la condition physique et du sommeil, ainsi qu’un GPS intégré, un affichage permanent, une capacité d’analyse de la composition corporelle, tour par tour navigation et plus encore. Vous pouvez suivre plus de 90 types d’exercices différents et reconnaître automatiquement certains entraînements.

Si vous êtes déjà un utilisateur Samsung, cette montre est un compagnon idéal (et vous aurez besoin d’un téléphone Samsung compatible si vous souhaitez avoir accès à toutes les fonctionnalités de santé disponibles sur cette montre).