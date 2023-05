Économisez 50 % supplémentaires sur les ordinateurs de bureau remis à neuf avec cette offre d’un jour de Dell

Avec l’essor du travail à distance, vous cherchez peut-être à vous procurer un ordinateur de bureau pour votre bureau à domicile. Parce qu’ils ne sont pas conçus pour être portables, ils peuvent généralement offrir plus de puissance qu’un ordinateur portable à un prix inférieur, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Acheter des produits remis à neuf est déjà un excellent moyen d’économiser de l’argent, et aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser encore plus sur certains modèles Dell remis à neuf. Dell offre actuellement 50% de réduction sur les modèles remis à neuf au prix de 199 $ ou plus avec le code promotionnel 50DESKTOP199. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 6 h 59 PT (9 h 59 HE) demain matin, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a plus de 150 ordinateurs de bureau différents à choisir lors de cette vente, et tous ont été classés comme rénovations de grade A ou de grade B, ce qui signifie qu’ils peuvent montrer de légers signes d’usure, mais qu’ils seront en parfait état de fonctionnement. Il convient également de noter que cette offre exclut les articles en liquidation.

Si vous voulez juste un PC qui peut gérer les bases comme consulter votre courrier électronique et naviguer sur le Web, ce Dell OptiPlex 3050 MFF est l’un des modèles les plus abordables que vous trouverez dans cette vente. Il s’agit d’une remise à neuf de grade B équipée d’un processeur Intel i5 à quatre cœurs, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, et vous pouvez l’acquérir pour seulement 105 $ après la remise. Ou, si vous avez besoin de quelque chose avec une puissance sérieuse, vous pouvez prendre ceci OptiPlex 5060 MT pour 325 $ après le rabais. Il dispose de 32 Go de RAM pour des performances ultra-rapides, ainsi que d’un processeur Intel Core i7, d’un SSD de 512 Go et d’un GPU AMD Radeon RX 550. Il existe même des ordinateurs de bureau tout-en-un, comme celui-ci Tout-en-un OptiPlex 7470, qui comprend un écran Full HD de 24 pouces, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. C’est une remise à neuf de grade A, et vous pouvez l’accrocher en vente pour 445 $ après la remise.

