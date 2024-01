Économisez 450 $ sur le récent Motorola razr+ pliable alors qu’il atteint un nouveau plus bas historique de 550 $

Woot offre aujourd’hui le meilleur prix jamais vu sur le nouveau smartphone Motorola Razr+. Ce combiné pliable débloqué de 256 Go maintenant vend pour 549,99 $ Prime expédié. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 1 000 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique à 450 $ de réduction. Il s’agit d’une réduction supplémentaire de 100 $ par rapport à la valeur de notre mention précédente, qui comprenait un prix de vente de 700 $ combiné à un crédit bonus de 50 $. Notre examen pratique explique à quoi s’attendre du nouveau smartphone, mais nos premières impressions ne pourraient pas être meilleures sur le dernier de Motorola. Nous explorons cela un peu plus en dessous du pli.

Motorola vient de lancer son dernier téléphone intelligent à clapet l’été dernier, donnant une nouvelle vie à son rasoir classique avec toutes les fioritures d’un appareil moderne. L’expérience de pliage est centrée autour d’un écran de couverture rafraîchi qui brille par-dessus tous les autres pliables du marché. Il dispose d’un panneau de 3,6 pouces soutenu par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est suffisamment grand pour que vous souhaitiez l’utiliser pour plus qu’un simple coup d’œil sur les notifications et l’heure, offrant même la prise en charge d’un clavier qui s’affiche pour répondre rapidement aux messages.

À partir de là, vous regardez un panneau FHD+ pliable de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz sur l’écran intérieur du Motorola Razr+. Une puce Snapdragon 8+ Gen 1 vous offre les dernières nouveautés en matière de silicium Android de nos jours et est également soutenue par 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Si nous parlons d’Android, la semaine dernière a été consacrée aux précommandes du Samsung Galaxy S24. Il y a des tonnes de promotions à gagner avant le lancement officiel, offrant des mises à niveau de stockage doubles sans frais supplémentaires, des crédits d’échange bonus, des cartes-cadeaux supplémentaires et d’autres offres pour vous aider à obtenir l’un des trois combinés les plus récents du marché pour moins.

Caractéristiques du Motorola Razr+ :

Accédez à tout ce qui compte, sans ouvrir votre téléphone, sur l’écran externe le plus grand et le plus avancé pour un téléphone à clapet. Découvrez un écran externe de 3,6″ entièrement interactif, puis ouvrez-le pour un écran pOLED de 6,9″ ultra-fluide et incroyablement vif. Avec Flex View, placez votre téléphone seul sous plusieurs angles, vous offrant ainsi de toutes nouvelles façons d’interagir, de capturer et de créer. Capturez plus de détails sous n’importe quelle lumière ou optez pour un format ultra-large et intégrez davantage le cadre. Obtenez les selfies ultimes avec des caméras puissantes et l’écran externe.

