Économisez 45 $ sur notre écran intelligent préféré de l’année

Votre maison doit être votre lieu de bonheur, une bouffée d’air frais loin des innombrables responsabilités de la vie quotidienne, et un écran intelligent peut vous aider à le faire. Avec une aide mains libres pour passer des appels, vérifier la météo, rechercher des recettes et vraiment tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour naviguer sur le Web, un hub domestique intelligent est votre assistant virtuel. Le Google Nest Hub de deuxième génération est notre préféré écran intelligent préféré pour 2022et en ce moment vous pouvez le récupérer pour seulement 55 $, soit 45 $ de moins que le prix habituel, à . Cette offre est disponible jusqu’au 2 octobre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de cette remise.

Le Nest Hub dispose d’un écran intelligent élégant de 7 pouces, ce qui est idéal pour obtenir un aperçu de votre journée en un coup d’œil. Consultez les actualités et la météo, définissez des alarmes et des alertes, obtenez des informations à jour sur votre trajet et plus encore. Vous pouvez même le personnaliser avec des routines du matin et du soir pour bien commencer et terminer vos journées. Vous pouvez également l’utiliser pour diffuser de la musique et des films, ainsi que parcourir des vidéos YouTube, le tout contrôlé uniquement par votre voix.

Le Nest Hub est compatible avec d’autres appareils intelligents compatibles avec Google Assistant, vous pouvez donc l’utiliser pour verrouiller vos portes, allumer les lumières, régler le thermostat et bien plus encore. Cet écran de deuxième génération est la pièce maîtresse d’une maison intelligente, et vous pouvez le faire passer au niveau supérieur en ajoutant des appareils intelligents supplémentaires dans toute la maison comme le .

